原料油價雙飆 台物價瀕通膨紅線 CPI連4季破2 百姓叫苦

通膨讓物價蠢蠢欲動，新北市一家燒臘店老闆蹲在地上，修改店裡的價目表。（記者張立／攝影）

通膨壓力真的不小！主計總處昨更新消費者物價指數（CPI）預測，由於國際原油及原料價格持續上揚，雙雙大幅上修今、明兩年CPI，今年第四季高達2.77%，等於今年第二季到明年第一季、連四季都破二，全年CPI 1.98%，瀕臨通膨警戒線邊緣，創13年新高；明年CPI預估值為1.61%，仍不低。

面對全年CPI漲幅瀕臨二，主計總處副主計長蔡鴻坤雖不願鬆口有通膨危機，也坦言「通膨壓力在第四季比前幾季來得大」，並稱之後隨農工原料價格下跌，通膨壓力就會減輕。

值得注意的是，主計總處預估明年第一季CPI為2.32%，直到明年第二季才降為1.89%，等於連四季CPI都在二以上，難怪近日民眾已感受萬物皆漲壓力。

學者認為，供應鏈 斷鏈、調整等物價上漲的因素短期內難結束，疫情會不會捲土重來，及美國 聯準會的貨幣政策都是影響通膨的變數。

外界憂心通膨升溫，蔡鴻坤解釋，物價上漲最怕兩件事，一是薪資漲幅跟不上，造成實質薪資減少影響購買力，另一是經濟成長受影響。但台灣 今年前三季薪資成長2.75%大於物價漲幅，明年企業獲利加薪且基本工資上漲，這兩年經濟成長亮麗，不需要過於擔憂。

政府認為物價問題短期間內就可以被解決，中央大學台經中心執行長吳大任並不認同，他指出，政府沒有考慮到供應鏈斷鏈的後續效應。

10月主計長朱澤民在立院答詢時表示，11月底CPI預測值會上修，接近1.7%左右。從主計總處最新預測來看，顯然與朱澤民的估計有極大距離。

「大家都說通縮比通膨可怕，」蔡鴻坤說，溫和通膨可帶動經濟良性循環，美國10月CPI 6.2%、歐盟4.6%，日本還在1%以下，經濟學人評述日本物價跌，就是經濟不好。全世界近半年都面臨物價上漲的壓力，但台灣物價上漲率並沒有歐美那麼大。

元大寶華綜合經濟研究院董事長暨院長梁國源表示，即使主計總處預估全年CPI未超過2%，但這是全年的平均，上半年低、代表下半年已經超出2很多，也就是說，最近幾個月確實有通膨壓力。