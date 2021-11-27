我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

原料油價雙飆 台物價瀕通膨紅線 CPI連4季破2 百姓叫苦

記者陳素玲、黃有容／台北27日電
通膨讓物價蠢蠢欲動，新北市一家燒臘店老闆蹲在地上，修改店裡的價目表。（記者張立／攝影）
通膨讓物價蠢蠢欲動，新北市一家燒臘店老闆蹲在地上，修改店裡的價目表。（記者張立／攝影）

通膨壓力真的不小！主計總處昨更新消費者物價指數（CPI）預測，由於國際原油及原料價格持續上揚，雙雙大幅上修今、明兩年CPI，今年第四季高達2.77%，等於今年第二季到明年第一季、連四季都破二，全年CPI 1.98%，瀕臨通膨警戒線邊緣，創13年新高；明年CPI預估值為1.61%，仍不低。

面對全年CPI漲幅瀕臨二，主計總處副主計長蔡鴻坤雖不願鬆口有通膨危機，也坦言「通膨壓力在第四季比前幾季來得大」，並稱之後隨農工原料價格下跌，通膨壓力就會減輕。

值得注意的是，主計總處預估明年第一季CPI為2.32%，直到明年第二季才降為1.89%，等於連四季CPI都在二以上，難怪近日民眾已感受萬物皆漲壓力。

學者認為，供應鏈斷鏈、調整等物價上漲的因素短期內難結束，疫情會不會捲土重來，及美國聯準會的貨幣政策都是影響通膨的變數。

外界憂心通膨升溫，蔡鴻坤解釋，物價上漲最怕兩件事，一是薪資漲幅跟不上，造成實質薪資減少影響購買力，另一是經濟成長受影響。但台灣今年前三季薪資成長2.75%大於物價漲幅，明年企業獲利加薪且基本工資上漲，這兩年經濟成長亮麗，不需要過於擔憂。

政府認為物價問題短期間內就可以被解決，中央大學台經中心執行長吳大任並不認同，他指出，政府沒有考慮到供應鏈斷鏈的後續效應。

10月主計長朱澤民在立院答詢時表示，11月底CPI預測值會上修，接近1.7%左右。從主計總處最新預測來看，顯然與朱澤民的估計有極大距離。

「大家都說通縮比通膨可怕，」蔡鴻坤說，溫和通膨可帶動經濟良性循環，美國10月CPI 6.2%、歐盟4.6%，日本還在1%以下，經濟學人評述日本物價跌，就是經濟不好。全世界近半年都面臨物價上漲的壓力，但台灣物價上漲率並沒有歐美那麼大。

元大寶華綜合經濟研究院董事長暨院長梁國源表示，即使主計總處預估全年CPI未超過2%，但這是全年的平均，上半年低、代表下半年已經超出2很多，也就是說，最近幾個月確實有通膨壓力。

台灣 美國 供應鏈

上一則

互控侵權纏訟多年 聯電一次支付和解金 與美光大和解

下一則

1月2會 綠監委：核四絕對危險 黃士修：倒果為因

延伸閱讀

全球憂通膨 唯亞洲靠「這優勢」成為例外

全球憂通膨 唯亞洲靠「這優勢」成為例外
通膨好可怕？散戶才不甩 照買成長股

通膨好可怕？散戶才不甩 照買成長股
通膨效應 Fed可能提前升息

通膨效應 Fed可能提前升息
南韓升息1碼 明年可望再調

南韓升息1碼 明年可望再調

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29
台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋。本報系資料照片

台大醫團隊聯手微軟揭祕：基因解釋6成新冠死亡

2021-11-21 10:10

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆