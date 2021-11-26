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索羅門動亂 外交部：僑胞均安 密切注意事態發展

記者張加／台北26日電
外交部發言人歐江安。(截自外交部線上新聞說明會直播)
外交部發言人歐江安。(截自外交部線上新聞說明會直播)

索羅門群島近日傳出大規模抗爭事件，據傳此事件和先前索國與台斷交、轉向與中國大陸建交有關。台外交部發言人歐江安今表示，持續密切注意索國事態發展，而據掌握，目前旅居索羅門的僑胞均平安。

歐江安指出，索羅門群島馬萊塔（Malaita）省的部分民眾因對其中央政府施政不滿，於本(11)月24日在索國首都荷尼阿拉（Honiara）集結抗議；抗議活動演變為脫序事件，造成索國國會附近的建築、Kukum警察局、當地學校、華人店舖等遭到群眾焚毀或掠奪。

歐江安表示，外交部將持續密切注意索國事態的發展，並期盼索國人民以和平方式表達意見，同時呼籲索國中央政府傾聽人民的心聲。

歐江安說，外交部已於第一時間透過管道與旅居索羅門的我國僑胞取得聯繫，關心僑胞們的安危與需要；根據外交部掌握，目前旅居索羅門的僑胞均平安。

外交部並呼籲僑胞在索羅門群島動盪仍未平息前，要高度注意自身安全、並避免前往高風險地段；如有外出的必要，請僑胞們務必結伴並隨時留意周遭動態。旅居索羅門群島的國人如有急難救助需求，可撥打駐巴布亞紐幾內亞代表處緊急聯絡電話（675）71371159。

警察 幾內亞 中國

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