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共諜案變洗錢 向心：我們愛台灣卻被送上法庭演戲

記者王聖藜／台北26日電
台北地檢署偵辦捲入「王立強共諜案」的向心（右）、龔青（左）夫婦，變調為辦洗錢；向心夫婦25日出庭為己辯護。（記者王聖藜／攝影）
台北地檢署偵辦捲入「王立強共諜案」的向心（右）、龔青（左）夫婦，變調為辦洗錢；向心夫婦25日出庭為己辯護。（記者王聖藜／攝影）

香港籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，檢方辦共諜變調為辦洗錢，認定他們用上海國太集團犯罪所得購置豪宅；台北地方法院昨天開庭，公訴檢察官許祥珍在辯論庭中質疑他們與上海國太集團合謀「假釋股、真洗錢」，買億元台幣豪宅先簽約、才賞屋太詭異，犯洗錢罪。向心則說，不是台灣的敵人卻被送上法庭演戲。

合議庭審結全案，訂明年2月24日宣判；向心、龔青審理中第一次限制出境處分下月8日失效，法官近日再裁定。

向心出庭表示，他涉案源於「共諜案」，但是限境到期前突然被控洗錢，檢方將共諜案他主動提供的證據用在洗錢案上，起訴內容有超過100個錯誤。

向心說，在台灣買房的資金不是售股所得，金流顯示是從Wealth Smart轉入個人聯名帳戶，然後匯入台銀；檢方證據顯示，他2015年2月就在看房，實名登記自己名下，沒有掩飾、隱匿金錢來源，沒有金流斷點。

向心說，他出售中國創新、趨勢股權給上海國太集團，賣股所得未進入上市公司，艾格蒙國際防制洗錢組織也聲稱沒有他的犯罪資料，售股款絕無可能回流國太。

向心說，國太事件發生後，他具狀請求香港權責機關調查，香港證監會裁定他與國太非共犯關係，香港移民局給他良民證，台灣的檢察官卻把一生守法、熱愛台灣、投資台灣、納稅台灣的他送上法庭，對他人格是極大侮辱。

向心說，檢察官認為他來台就是為了諜報、為了洗錢，其實他會選擇在台灣養老，是因為台灣有獨特的價值，對他而言，聲譽遠比金錢重要，他從不參政，也不是台灣的敵人，但卻「被演員」兩年多。

龔青說，和向心在一起30年，向心是有守法潔癖的人，他們先「被共諜」，再「被洗錢」，是沒有選擇的「被演員」，盼這場鬧劇盡早結束，不要讓司法踐踏民權。

向心與龔青被懷疑與自稱是「共諜」、一度在澳洲閃電式露臉、現聲的王立強是共犯關係，檢調2019年11月依國安法案由查辦兩人；2021年2月，檢調卻調整偵查法條，以洗錢罪偵辦，4月依洗錢罪起訴向心、龔青。

偵查檢察官指控，向心、龔青洗錢的標的，是台北市信義路5段「冠德遠見」建案14樓1戶、10樓兩戶共3間豪宅，每間均價約1億元（台幣，下同，約359.5萬美元），3戶豪宅偵查中已查扣。

許祥珍說，向心有3段買屋行蹤充斥詭異。向心2016年8月9日在香港遭公安約談，8月18日即與龔青相偕來台，8月19日在富邦銀開戶想買豪宅，沒買成後8月20日離境。

另外，2016年12月9日向心又入境台灣，當天看屋後，即決定以8000萬元購買冠德遠見14樓的豪宅，當買家要求可否再加價1000萬元，向心馬上簽約，簽好約於12月10日離境。

許說，向心、龔青2017年5月17日又一起入境，5月18日先簽好約才去看冠德遠見10樓的兩戶豪宅，然後5月20日再離境，「一天看屋、下訂，匆促購買2億元的房子，難道不詭異嗎？」

許祥珍說，3戶豪宅全登記在龔青名下，在國太集團快出事前將錢漂白，把錢帶來台灣製造金流斷點，在幫助洗錢。

台灣 香港 檢察官

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