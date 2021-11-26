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警大生走私大麻 刪通聯滅證 撤押遭駁

記者曾健祐／桃園26日電
中央警察大學傳出有學生走私大麻。(本報資料照片)
中央警察大學傳出有學生走私大麻。(本報資料照片)

中央警察大學二年級許姓學生暑假在家時，涉嫌上網從加拿大走私近200公克大麻來台，經海關開箱查獲，檢方依運送第二級毒品重罪起訴他，許遭收押看守所期間聲請撤銷羈押，但法院發現他曾刪除與共犯通聯紀錄，認為仍有逃亡、串證之虞，駁回維持羈押裁定。

警大表示，接獲桃園警方通知後，校方完全配合偵辦，並依校規立即開除許的學籍，並無其他學生涉入。

據了解，許（20歲）是警大88期行政系學生，他的父親也是警察，任職桃園市警局。許在大二升大三的暑假期間，疑因好奇與同夥走私大麻，檢警起初懷疑學生集體涉案，但清查僅許涉有重嫌。

檢警調查，許與綽號「DUCK」的不明身分者，共同走私大麻，以英文暱稱為收件人，收信地址是許的桃園區住家，今年7月26日從加拿大空運兩包大麻花（63公克）、5包大麻製品（134公克），8月5日運抵桃園機場，經台北關開箱查驗曝光。

全案經調查局、桃園警分局追查，員警8月12日喬裝成快遞人員到許住家送貨，許母簽收確認身分後，警方表明身分持拘票拘提他、扣得手機證物；許在警詢、偵查時坦承不諱，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌起訴他，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

由於許落網後遭收押，桃園地院10月13日裁定延押兩個月，許聲請撤銷羈押，並主張自己坦承配合偵訊、證據均扣押，沒有逃亡、串證可能，向法院請求交保、限制住居。

法院認為，全案經起訴目前仍在準備程序階段，相關證據仍處於浮動狀態，且共犯「DUCK」疑似在台灣，難認沒有串證之虞，許在警詢時也自稱，有刪除和「DUCK」的通訊資料，顯見有滅證之虞，且他涉犯重罪，有逃亡、滅證及串證等羈押要件，因此駁回許的交保聲請。

大麻 警察 毒品

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