我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

女子警局前裸拍 不算猥褻不起訴 引法界熱議

記者張議晨 / 高雄25日電
崔女在派出所前裸拍，被檢方認為不構成侮辱公署及散佈猥褻物，不起訴處分。 (取材自崔女推特)
崔女在派出所前裸拍，被檢方認為不構成侮辱公署及散佈猥褻物，不起訴處分。 (取材自崔女推特)

28歲崔姓女子今年6月約從警的林姓男網友，到高雄警三民一分局哈爾濱街派出所前拍下全裸照片，再三點打碼上網標記「高雄警局露出」、「高雄露出」，引發爭議，被警方送辦。高雄地檢署認為崔女照片跟女星「拍寫真集」一樣，不應算猥褻物品，兩人拍照只是想吸引點閱，侮辱公署也缺乏說服力，不起訴二人。

法界熱議，有檢察官持不同看法，認為派出所是公眾得出入場所，有構成公然猥褻嫌疑；去年7月ＩＫＥＡ台中店出現裸拍族，掌鏡者、女主角被台中地檢署依公然猥褻緩起訴一年，此案行為其實差不多。

崔女在Twitter簡介中自稱「調教女王」，今年6月26日晚間，林姓警員從南下與崔女碰面，兩人入住旅館，隔天凌晨2時許，崔女身穿風衣走到哈爾濱街派出所，拉開風衣，由林男拍下裸照。

兩人回到飯店後，用黑色星星修圖遮掩三點，上傳至Twitter；警方發現警車、派出所入鏡，通知兩人到案，崔女稱是酒後一時興起，林男則說沒想到崔女將照片上傳，被依侮辱公署、妨害風化送辦。

承辦檢察官認為，崔女站在派出所側邊，若僅依女性站在派出所前拍裸照，就認為公署遭辱，對追求平等的社會來說不是好事。另舉女星拍攝寫真書為例，同樣都是「全裸但三點不露」，不認為寫真書充滿猥褻氣息，那崔女上傳照片也不應認為是猥褻物品，不起訴兩人。因全案無被害人，不得再議。

持不同見解檢察官說，不起訴書寫得很白話，女星拍寫真集很多布景是私密空間，並不是大街或警局前，仍有公然猥褻之嫌；現行社會對此類行為仍多難認同，不起訴恐變相鼓勵裸拍，影響社會觀感。

警方說，檢方有不起訴理由，但警察不會因此不辦，若裸拍族出現在警局前，還是依法處理。

檢察官 警察 旅館

上一則

美邀台灣參加民主峰會 蔡英文不出席 這2人代表與會

下一則

首例 總統維安執法過當 民眾提告獲國賠

延伸閱讀

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口「二字」洩未來動向

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口「二字」洩未來動向
被指劉德華最恨女星 陳少霞曬合照闢謠：他一直很疼我

被指劉德華最恨女星 陳少霞曬合照闢謠：他一直很疼我
「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光
馬州蒙郡音樂老師猥褻2女童 逃離美國前被捕

馬州蒙郡音樂老師猥褻2女童 逃離美國前被捕

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光