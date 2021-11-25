女子警局前裸拍 不算猥褻不起訴 引法界熱議

崔女在派出所前裸拍，被檢方認為不構成侮辱公署及散佈猥褻物，不起訴處分。 (取材自崔女推特)

28歲崔姓女子今年6月約從警的林姓男網友，到高雄警三民一分局哈爾濱街派出所前拍下全裸照片，再三點打碼上網標記「高雄警局露出」、「高雄露出」，引發爭議，被警方送辦。高雄地檢署認為崔女照片跟女星「拍寫真集」一樣，不應算猥褻物品，兩人拍照只是想吸引點閱，侮辱公署也缺乏說服力，不起訴二人。

法界熱議，有檢察官 持不同看法，認為派出所是公眾得出入場所，有構成公然猥褻嫌疑；去年7月ＩＫＥＡ台中店出現裸拍族，掌鏡者、女主角被台中地檢署依公然猥褻緩起訴一年，此案行為其實差不多。

崔女在Twitter簡介中自稱「調教女王」，今年6月26日晚間，林姓警員從南下與崔女碰面，兩人入住旅館 ，隔天凌晨2時許，崔女身穿風衣走到哈爾濱街派出所，拉開風衣，由林男拍下裸照。

兩人回到飯店後，用黑色星星修圖遮掩三點，上傳至Twitter；警方發現警車、派出所入鏡，通知兩人到案，崔女稱是酒後一時興起，林男則說沒想到崔女將照片上傳，被依侮辱公署、妨害風化送辦。

承辦檢察官認為，崔女站在派出所側邊，若僅依女性站在派出所前拍裸照，就認為公署遭辱，對追求平等的社會來說不是好事。另舉女星拍攝寫真書為例，同樣都是「全裸但三點不露」，不認為寫真書充滿猥褻氣息，那崔女上傳照片也不應認為是猥褻物品，不起訴兩人。因全案無被害人，不得再議。

持不同見解檢察官說，不起訴書寫得很白話，女星拍寫真集很多布景是私密空間，並不是大街或警局前，仍有公然猥褻之嫌；現行社會對此類行為仍多難認同，不起訴恐變相鼓勵裸拍，影響社會觀感。

警方說，檢方有不起訴理由，但警察 不會因此不辦，若裸拍族出現在警局前，還是依法處理。