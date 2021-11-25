低級當有趣?公廁標示竟用掀裙圖 桃園市府挨批

桃園市觀音區的崙坪地景公園廁所標誌出現掀裙圖案，近日引發網路議論。(圖：民眾提供)

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標示因有掀裙、爬牆偷看等圖案，近日引發議論，都發局認為「有趣就好」，但部分網友指不尊重女性，議員也批把低級當有趣。市府昨晚決定改版，將換成以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物標示。

崙坪文化地景園區保留當地自然原貌，為推動客家工藝文化發展及傳承，設有客家工藝聚落區，包含客家工藝館及好客食堂，是觀音區熱門景點。

日前民眾發現，廁所標示竟有掀裙及翻牆偷看等圖案，有人認為是公部門難得的大膽創意，但多數人覺得消費女性，也擔心小孩產生錯誤認知。

都發局長盧維屏24日表示，尊重民眾意見，但用趣味方式呈現廁所標示，絕非消費女性，「有趣就好、希望民眾能會心一笑」，暫不考慮更換。

不過，女議員朱珍瑤說，景點關乎城市形象，這種不適當的幽默，公家單位應嚴肅看待，要好好認識性別平權，不是笑笑就沒事，「聽到局長回答，我才想笑！」

議員黃敬平更批標示物化女性，認為有侵害及不尊重的問題，他說，這與近年社會和政府主張的性別平等友善背道而馳，「下流創意」竟出自公部門手筆，「教壞囝仔大小」令人瞠目結舌，簡直把低級當有趣。

觀音在地議員吳宗憲也說，地景園區是開放空間，很多長輩或父母會帶小朋友去，這種畫面被小朋友看到很不好；如想發揮創意，在園區其他地方畫一點卡通圖案，或特色裝置藝術讓大家拍拍照，效果更好。

由於批評如潮，市府新聞處長詹賀舜昨晚表示，有關崙坪文化地景園區公共廁所指引標示，市長鄭文燦已與都發局、客家局討論，決定將以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物重新改版指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承的特色。