徐國勇救治安又一計 「超商店員配辣椒水自衛」挨轟

行政院長蘇貞昌召開治安會報，裁示協助強化超商自我防衛能量。內政部長徐國勇表示，防衛器具最方便、可立即處理的是辣椒水。（記者陳正興／攝影）

治安事件頻傳，行政院長蘇貞昌昨天召開治安會報，大夜班職員人身安全引發關注，蘇揆裁示協助強化超商 自我防衛能量，包括提供店員必要防衛性器具。內政部 長徐國勇表示，防衛器具最方便、可立即處理的是辣椒水、辣椒噴霧；不過，超商店員普遍不認為配辣椒水是好辦法，質疑政府高官坐在辦公室想辦法是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

行政院發言人羅秉成表示，超商裡外安全強化，無論是軟硬體措施或是防衛工具配置，都要和業者協調，政府部門也要加以協助，好比如何強化員工在職訓練，讓他們有足夠治安敏感性，這部分的加強教育訓練，警方會和業者溝通協助，提升員工自我防衛能力並給予足夠防護措施及保障。

蘇貞昌宣示，為保護超商營業、員工安全，超商可張貼告示或錄音廣播方式勸導配戴口罩 ，勸導責任不必苛責店員，請經濟部積極和業者協調，提升超商的軟硬體自我防衛能量，例如為店員提供必要的防衛性器具等。

徐國勇隨後在政院記者會表示，最方便、可立即處理的是辣椒水，取得容易也方便操作，業者若要準備使用「樂觀其成」，還說在現在超商自動門打開時，店員都只說「歡迎光臨」，希望能多加一句宣導「防疫期間請戴口罩」，不用讓店員一一提醒顧客而產生不愉快事件。至於涉及警械問題如電擊槍，和整體社會治安有關，內政部會和超商業者討論。

對於徐國勇的提議，有超商店員質疑，配戴辣椒水會降低店家與顧客的信任感，憂心使用不當是否會被告防衛過當？新北某超商張姓店員苦笑，大官們想的真是太理所當然了，店員多數時間都非常忙碌，現在還要求固定台詞，是嫌不夠忙、不夠累嗎？問題不是應從根本解決嗎？難道拿著辣椒水提醒顧客戴口罩，要行凶的歹徒就會放下刀子悔過？

他說，應從規避風險做起，例如提供足以自衛又合法武器，也要比照銀行連線可馬上按鈴報案，讓警察快速趕到協助，拜託「不要再坐在辦公室想東想西了」。

桃園某超商店員批評政府根本是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，真正的問題是國家對精神狀況不佳的人做了什麼？政府沒看清楚問題，只會要求店家增加人力或準備辣椒水，下次如果換別的行業出事，又要怎麼辦？