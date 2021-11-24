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新聞眼／補社安破網如兒戲 蔡政府「腳麻」了

記者李承穎
台中男大生因行車糾紛遭毆事件，警方加強掃蕩黑幫、博弈集團。圖為新北市警方23日晚前往KTV進行擴大臨檢勤務。（記者黃義書／攝影）
台中男大生因行車糾紛遭毆事件，警方加強掃蕩黑幫、博弈集團。圖為新北市警方23日晚前往KTV進行擴大臨檢勤務。（記者黃義書／攝影）

治安事件頻傳，蔡英文總統在輿論壓力後，終於暫時「放下」公投，提及行政院將召開治安會報，但不僅慢了好幾拍，更令人不解的是建議超商使用「辣椒水」。從「註記球棒」到「辣椒水」，凸顯治安政策總是頭痛醫頭、腳痛醫腳，傾全黨之力宣講公投的蔡政府，若分點心思在維護治安上，肯定會減少一些悲劇。

在桃園超商店員命案前，6月屏東女超商店員遭挖眼、10月台中超商男店員遭打斷肋骨，都是店員規勸戴口罩。超商店員安危，在防疫壓力下早該被重視，政府卻等出了人命才開始檢討治安策略。

行政院長蘇貞昌昨天要求強化超商巡邏、用廣播勸導戴口罩，這些其實都可「超前部署」，但最讓人不解的是建議店員使用「辣椒水」，殊不知警員使用辣椒水要訓練、熟稔使用時機，超商店員如何妥適使用這種有強制手段工具？使用不當不怕衍生更多糾紛？

再看台中男大生因行車糾紛遭毆事件，警方提出的做法是掃蕩黑幫、博弈集團，又是要員警去找績效、玩數字遊戲；「註記球棒」更惹來笑話，讓治安政策淪為兒戲。

蔡英文2016年就任總統以來，口口聲聲說要補足社會安全網，五年多了，破洞仍在；「精神衛生法」修正草案、司法精神病院都只聞樓梯響。當行政院治安會報提出的對策是枝微末節，對宣講公投卻火力全開，「拚政治、輕治安」一定會受到民眾懲罰。

超商 公投 口罩

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