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「帶球棒要註記」惹議 徐國勇再澄清：有4背景才需要

記者鄭媁／台北24日電
治安狀況不斷，球棒成為鬥毆工具，內政部長徐國勇要求警方將車內帶有球棒的駕駛「註記」，引發人權問題。(記者杜建重／攝影)
治安狀況不斷，球棒成為鬥毆工具，內政部長徐國勇要求警方將車內帶有球棒的駕駛「註記」，引發人權問題。(記者杜建重／攝影)

內政部長徐國勇前天說，警方攔檢幫派分子車輛發現放有球棒等危險物品要註記，引發「球棒實名制」爭議。他昨天表示，「有暴利就有暴力」，警方發現有幫派、博弈、電信詐欺、地下錢莊背景者攜帶危險物品，雖當時無犯罪行為，但仍要註記，一般民眾打球、用於正當目的都沒有問題，「不會因為帶球棒就被註記，沒有這回事」。

徐國勇說，球棒是用來打球，不是用來打人的。根據刑法第150條，聚眾鬥毆若攜帶凶器或危險物品有加重處罰規定，當球棒在聚眾鬥毆時變成打人工具就是危險物品。

內政部表示，警政署已研議在本月底前，於警用行動載具M-police上除了「人」的註記外，增列「物」的註記。當警方依法臨檢時，針對「曾有」暴力犯罪、幫派組織犯罪紀錄者，若發現其車內有刀械、球棒或其他危險物品，將於增設的載具欄位建檔註記，爾後相關人等發生暴行，把註記資料併案提供檢察官做為強制處分、起訴及法院判決量刑的參考，以輔證預謀犯案、妨害社會秩序意圖。

警政署長陳家欽說，如果是幫派間仇恨、利益衝突，會調查犯罪動機，不法利益來源會追查到底、截斷犯罪金流。

幫派 內政部 暴力犯罪

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