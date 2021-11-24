台美經濟繁榮夥伴對話 敲定半導體前端領域合作

第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」23日登場，我方主談人經濟部長王美花（右）與科技部長吳政忠（右二）在會後說明會談成果。(記者杜建重／攝影)

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（ＥＰＰＤ）於台灣 時間23日上午登場，雙方確定明年將續辦對話、第四屆台美數位經濟論壇，並敲定於明年中首度舉辦台美雙邊科學技術會議，以及成立供應鏈 合作的企業諮詢委員會。雙方更分享立陶宛受到經濟脅迫的案例，美方對此也表示支持。

第二屆ＥＰＰＤ美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W.Fernandez）代表，台灣代表則包括經濟部長王美花、科技部長吳政忠，以及外交部等部會官員出席。王美花在會後記者會描述，對話時間長達5小時，且美方出席人員很多，討論內容非常深入，美方也對於在多項議題有深度交流相當高興。

外交部提到，ＥＰＰＤ主要著重於四個方面議題，包括供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5Ｇ網路安全，以及科學與技術。蔡英文總統隨後在臉書談及四項成果，並表示台灣和美國 的經濟合作，不能停也不會停下來。

供應鏈韌性方面，雙方對於共同提高長期的供應鏈安全性、韌性有共識，除了半導體生態系之外，也包括公共衛生、醫藥、乾淨能源等，具體例如藥品、個人醫護裝備、高效率電池、電動車、離岸風電等。王美花表示，將會針對供應鏈相關合作成立企業諮詢會議。她也為台灣半導體廠商進軍美國發聲，希望美國對於供應鏈廠商的簽證、入境、以及誘因、補助等，提供更多協助。

經濟脅迫方面，王美花說，台美都認為所有經濟體都不應受外部脅迫，會中提到立陶宛支持台灣卻遭打壓的案例，美方、歐盟都表支持，台美更認為理念相近國家之間，有必要加強協作共同面對。被問到具體要如何「協作」？王美花說，較多時間花在討論產業供應鏈與技術合作，因此這部分僅有簡短交流。

科學與技術方面，吳政忠表示，明年中將舉辦首屆「台美雙邊科技技術會議」，這是本次對話的重大成果，雙方也確定將在半導體前端領域合作。

今年與會人員與去年略有不同，去年對話由政務委員鄧振中率領，美方主談層級相同，但去年美國時任亞太助卿史達偉有參與，今年未見亞太助卿康達，而是亞太副助卿華自強與會。