黑白集／蔡英文撒嬌賣萌 誰笑得出來?

蔡總統到高雄宣傳反公投 ，大談陳其邁爭取台積電 前往設廠，半夜打電話「好煩喔」；還嘟嘴笑說，「他交代的事，我都有做喲」。民眾這才見識到，原來總統撒嬌賣萌，不用讀稿機。政壇熱議暖男備受恩寵，邁邁不忘放閃「是我臉皮厚」，以後會早點打電話。

城中城案血淚未乾，辣台妹與暖男未曾落淚，如今玩起半夜煲電話，竟直逼波特王撩總統妹，讓人難以消受。娛樂效果只為選票，但高雄淪為慶記之都，愛河也現浮屍，台積電未動土，房價已炒破紀錄，打狗人還笑得出來？

蔡英文 只記得暖男要台積電，但她承諾年輕人的分配與居住正義，已被炒房團埋進豪宅工地裡。軍警保護蔡英文出征公投，她卻不覺治安破口在加大，各地「棒球隊」隨意打人。說好的司法改革與社會安全網，卻在保護兇嫌惡煞。

有老綠男形容，總統撒嬌調皮可愛；但對照「藻礁永存」、「蔡阿姨給小燈泡的信」、「開放萊豬，總統下台」等承諾，她撒嬌如跳票慣犯轉身。當人民開始盤點總統的政治芭樂票，她還能一派嬌態大談三色豆滋味。

治安事件打斷反公投，撒嬌總統搖身冷眼旁觀人，把爛攤子推給黑道、超商和社工；「不能容忍」，是她對被害人的最大同理心。下回她再撒嬌時，人民會不會想起挖眼刺心的血腥味？