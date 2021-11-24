大S祝「過得比我好」 傳汪小菲有新歡 女方比汪有錢

汪小菲和大S爆出離婚訊息後，被狗仔指出其實早就有新歡。（取材自微博）

大S 和汪小菲 官宣結束10年婚姻，震驚兩岸，大S受訪表示祝福前夫早日找到第二春，「希望小菲永遠過得比我好」。不過據中國資深狗仔小葛爆料，汪小菲其實早就有新歡，現在記者都在緊盯；小葛還透露，汪小菲的這名新歡不到30歲，住在北京 朝陽區，財力比汪小菲還雄厚。

小葛在「這！不是新聞」中透露，中國狗仔一直跟著汪小菲，發現這半年他的身邊出現新歡。據悉，這名女子才20多歲，長相貌美，據說比汪小菲更有錢，住在北京朝陽區的高級社區，「這個小區比楊冪的還要貴！」

之所以已經有線索還不跟拍，就是因為女方住處門禁森嚴，非常難拍。現在狗仔們都虎視眈眈，只要能拍到汪小菲與新歡的親密畫面，這段地下情也會跟著浮上台面。

大S和汪小菲訴請離婚，兩人未來的財產清算和兒女撫養權都是協商焦點。現在大S名下有兩間信義區豪宅，包括「台北信義」和「國家藝術館」，市價總值5.6億台幣（約2013.6萬美元）。至於汪小菲在台北則是有飯店「S Hotel」，不過他並非屋主，只是承租，據傳也將準備改名。

至於一雙兒女的安頓？大S明確表示：「孩子我們會共同撫養，小菲很愛孩子，目前孩子先跟我住，但將來會依孩子的意願，住哪都有可能。」言下之意是指，兒女不一定永遠住在台北，但依照大S疼愛小孩的程度，短時間內肯定難忍小孩不在身邊的畫面。

據本報系聯合報報導，大S與汪小菲正式宣告離婚後，大陸網友在北京巧遇汪小菲，並偷偷拍下對方身影，看起來神情很落寞。只見他穿著一套休閒西裝，手上則拿著大衣外套，獨自一人走在商場，而該商場有最近汪小菲新開的餐廳，網友還透露他神情看起來有些落寞。

據台北蘋果新聞網報導，大S（徐熙媛）5月和老公汪小菲大吵鬧離婚，9月汪小菲低調返台，和大S及兒女一家團聚。現在傳出當時汪小菲來台是與大S談離婚，大S在11月初正式向台北地方法院家事庭遞狀訴請與汪小菲離婚，對於財產分配及子女日後相處模式進行調解。大S與汪小菲婚後育有1兒1女，她曾放話表示，若兩人離婚，孩子一定要歸她。大S表示：「很平靜。我希望小菲永遠過得比我好。」而對離婚原因，大S透露：「聚少離多，漸漸變友誼。」談到汪小菲，「小菲和我會是永遠的朋友」， 這段婚姻最?走到這一步，「 離婚是我們共同的決定，一切都很平和」。被問後悔結婚嗎？她說：「一點都不會，反而很感謝。」她祝福前夫未來能找到第二春，「非常祝福小菲找個更適合他的伴兒」。至於她會期待下一個男人更好嗎？她則回：「我自己隨緣。」