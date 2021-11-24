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大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「標竿」

台灣新聞組／台北24日電
大S(左)、汪小菲的S Hotel，未來將改名。(取材自微博)
大S(左)、汪小菲的S Hotel，未來將改名。(取材自微博)

大S汪小菲正式宣告離婚，兩人對於財產分配也都達成協議，美女律師李怡貞就稱讚他們算是「離婚的標竿」。

據台灣「鏡週刊」報導大S與汪小菲的財產，主要就是大S名下兩棟豪宅，一棟是大S在婚前就購買的，另一棟是婚後買下的，也是她現在的住所，之前她就曾提到因為汪小菲是大陸籍，因此為了方便，房子是登記在她名下，兩棟豪宅價值6億元，另外就是汪小菲的「S Hotel」，離婚後大S保留名下兩棟豪宅，S Hotel則完全回歸到汪小菲創辦的北京合尊置產集團管理，S媽也會退出董事。

據台北NOWNEWS報導，傳聞汪小菲以愛妻命名的飯店「S HOTEL」將改名為「菲行商旅」，成為外界關注焦點，陸媒更挖出他多年前在大陸用老婆的名字申請許多商標，包括S HOTEL的中國版名稱「徐徐酒店」，離婚後恐無商業價值。

律師李怡貞在臉書發文提到「兩邊財產都不少的情況，這麼和平的離婚還各別授權律師一起發過去美好的聲明，通常就是財產分的很滿意，大多就都各自理直，小孩監護互相不堅持」，認為「也算是離婚的標竿」。 

據台北蘋果新聞網報導，知情人士指出，汪小菲9月底來台，應不是如外界傳言要替大S慶生，而是與她談離婚，返回中國後，大S即在11月初告進法院，訴請與汪小菲離婚，由法官進行調解。

據報導指出，大S與汪小菲由知名婦權律師賴芳玉替他們打離婚官司，雙方針對大S名下6億餘元豪宅，及汪小菲「S hotel」3.5億元等財產分配，以及子女日後相處模式進行調解，近日即會對外宣布離婚調解結果。

據報導盤點2人資產，大S名下有3間豪宅，都在台北信義區，包括2011年買下「冠德遠見」19樓2戶打通，總面積約176.3坪，含2車位，2016年她又在「台北信義」買下一戶，加上她婚前就買下的信義區「國家藝術館」的2億元豪宅1戶，但冠德遠見去年已出售。她手上的2棟豪宅總值約5.6億元。

而汪小菲，當年砸下3.5億元，以大S的名字，在台北鬧區開設的飯店「S Hotel」， 不過S Hotel建物是租，每月天價租金據傳高達700萬。今年因疫情無觀光客，S Hotel成台北第一批轉型防疫旅館的飯店。不過，因過去飯店對外開放的餐飲表現不佳，不時傳出想易主、財務困窘裁員的消息。

昔日愛得濃烈時，汪小菲不只在台灣打造「S HOTEL」，在大陸也有意建立老婆的同名酒店，2016年以北京合尊置業有限責任公司申請註冊了多個商標，包括「S HOTEL」、「徐徐酒店」商標，分類為餐飲住宿、方便食品。網友感慨「有著一份美好的回憶」、「不管結果怎樣畢竟曾經愛過」、「曾經愛過吧，所以才能和平分手吧」。

S HOTEL外觀。(取材自大S臉書)
S HOTEL外觀。(取材自大S臉書)

汪小菲 大S 蘋果

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