台槍手6小時逃陸 困防疫旅館 台盼遣返 陸已讀不回

黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

男子何明勳22日上午在新店山區自家別墅遭連開四槍「行刑式」槍殺身亡，警方採證作案車輛指紋，連夜查出凶嫌是高雄不良分子黃泳群，但黃已早一步搭機逃往大陸；檢警認為整起槍擊案經過縝密計畫，懷疑是毒品糾紛的買凶殺人案，黃只是「行刑槍手」，刑事局已通報大陸公安 協查，設法遣返 黃偵審。但近年兩岸關係冰凍，對岸經常「已讀不回」，能否遣返槍手充滿變數。

廈門台資企業協會會長吳家瑩表示，黃姓嫌犯在台灣 殺人的新聞已在廈門傳開，相信廈門公安單位已有所掌握，對嫌犯下榻的隔離旅館也展開布控，「一定會把黃嫌遣返台灣受審」；不過，至昨晚截稿前，大陸國台辦面對相關詢問均未回應。

此事件昨上了百度十大熱搜新聞，大陸官方媒體包括環球網和京報網都有引用台灣媒體的相關報導，指槍手犯案後逃至大陸，正在廈門的飯店隔離；大陸網友說，姓名有了、航班號也有，那就絕對跑不了。

警方調查，34歲黃泳群是高雄人，有毒品、竊盜、賭博等前科，長年混跡高雄前金、三民、鳳山一帶，綽號「勇仔」，17歲時吸毒被逮，成年後曾毒品交易搶走對方59萬現金逃逸。

前天凌晨2時許，黃泳群駕駛用假證件買的轎車從高雄北上，6時30分到何明勳位於新北市新店區家門外，等到8時10分、何送女兒上學後獨自返家，尾隨靠近持槍狙殺。

警方以車追人，發現黃犯案後駕原車到新店一處大賣場棄車，脫下犯案用紅色帽Ｔ，攔搭計程車至捷運龍山寺站，在艋舺公園廁所更換全身衣褲、鞋子變裝，接著在龍山寺周遭閒晃，一度想把裝有犯案衣物的黑色手提包送給街友遭拒，即隨手丟棄在公園角落，再搭計程車至桃園機場。

監視畫面顯示，黃10點不到就抵達機場，等待登機時在附近亂晃，把犯案用手槍用襪子包住後，丟在第二航廈聯外道路一處隱密水溝，搭下午2點4分廈門航空出境。

警方認為，黃有前科但無幫派背景，與命案現場無地緣，且應不認識死者，他開權利車犯案、變裝逃亡設斷點，且犯案後不到兩小時就出境，顯然按計畫行事，且背後有人安排指使。

刑事局函請求大陸公安協查，但尚未獲正式回覆。

兩岸2009年簽署兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，同意遣返人犯，並移交案件卷證。剛開始，台灣頻繁從大陸遣返刑事犯，每年遣返逾50人，2011年最高峰達83人，互動熱絡。民進黨2016年執政後，兩岸合作「急凍」，當年及隔年僅各遣返13人，2018、2019年均降到11人，去年下滑至4人，今年掛零。

早年兩岸合作順暢時，兩岸互相遣返人犯前會先入境餐敘聯繫感情再押人，近年僅在機場空橋交接人犯。兩岸警政參訪也趨緩，前年最後一次互訪，刑事局官警赴陸洽談替陸方協查潛逃來台詐欺犯個案，公安則來訪交流毒品、詐欺等議題。

兩岸情資交換、案件協查、合作偵辦、業務交流、人員遣返減少，除了因疫情影響，主因還是政治氛圍。官警說，兩岸合作如今「只能做不能說」，浮上台面可能破局，有公安明講「不願看到新聞」，台灣警察戰戰兢兢。