蔣中正治台史料展 功與過並陳

文化部長李永得（右）在策展人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（左）導覽下，參觀「蔣中正總統與台灣特展」。（記者胡經周／攝影）

「蔣中正總統與台灣 特展」昨於中正紀念堂舉行開幕典禮。文化部長李永得說，此展籌備近九個月，是轉型正義中重要部分，也是首次在中正紀念堂多元展現蔣中正治理台灣期間的功與過，期待觀眾透過審視史料重新思考蔣的定位。該展既展出蔣中正批示「槍決」的文件複本，也展出推動三七五減租等建設台灣的史料。

策展人二二八事件 紀念基金會董事長薛化元說，希望透過檔案史料讓民眾理解當時的歷史時空。如蔣中正在制憲大會提出不應一黨獨大，但對二二八事件對人權的侵犯卻沒做出懲處。他說，這是大家共同經歷的歷史，可以多元理解卻必須尊重，「不要把個人的記憶變成全民的記憶，這是獨裁國家才會發生的事。」

國史館館長陳儀深說，該展是一個開始，讓偏藍和偏綠學者一起坐下討論。他認為，蔣中正侵犯人權有應該承擔的罪責，但對反共和保台有功。促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會透過與司法院的合作，進行蔣中正當年介入大法官 會議等調查研究，希望在這些研究的基礎上，推動社會討論與中正紀念堂轉型。

根據促轉會統計，在台灣轉型正義資料庫中有終審判決資料的8317筆案件中，因蔣中正核定介入判決改判死刑者達259人。展中展出徐會之的槍決判決文件複本，黃埔將軍出身的徐會之，1950年以「預備顛覆政府」論罪，原被判刑五年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。

根據胡適的日記，胡適在1953年與蔣中正會面時，當面向蔣中正指「憲法只許總統有減刑與特赦之權，絕無加刑之權。而總統屢次加刑，違憲甚明。」

李永得說，台灣50歲以下的人，對蔣中正可能只有兩個印象：一是民族救星、二是殺人魔，兩者兼而有之。他認為功過無法相抵，但有些事情無法越界，「曾侵犯過普世價值的人，必須接受歷史的制裁與審判」。他以「犯罪嫌疑犯」形容蔣中正在白色恐怖時代介入判決的角色，指出蔣中正雖身為總統，憲法並未給予其判人民死刑的權利，連胡適都曾當面勸諫蔣中正。