我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

蔣中正治台史料展 功與過並陳

記者陳宛茜／台北23日電
文化部長李永得（右）在策展人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（左）導覽下，參觀「蔣中正總統與台灣特展」。（記者胡經周／攝影）
文化部長李永得（右）在策展人二二八事件紀念基金會董事長薛化元（左）導覽下，參觀「蔣中正總統與台灣特展」。（記者胡經周／攝影）

「蔣中正總統與台灣特展」昨於中正紀念堂舉行開幕典禮。文化部長李永得說，此展籌備近九個月，是轉型正義中重要部分，也是首次在中正紀念堂多元展現蔣中正治理台灣期間的功與過，期待觀眾透過審視史料重新思考蔣的定位。該展既展出蔣中正批示「槍決」的文件複本，也展出推動三七五減租等建設台灣的史料。

策展人二二八事件紀念基金會董事長薛化元說，希望透過檔案史料讓民眾理解當時的歷史時空。如蔣中正在制憲大會提出不應一黨獨大，但對二二八事件對人權的侵犯卻沒做出懲處。他說，這是大家共同經歷的歷史，可以多元理解卻必須尊重，「不要把個人的記憶變成全民的記憶，這是獨裁國家才會發生的事。」

國史館館長陳儀深說，該展是一個開始，讓偏藍和偏綠學者一起坐下討論。他認為，蔣中正侵犯人權有應該承擔的罪責，但對反共和保台有功。促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會透過與司法院的合作，進行蔣中正當年介入大法官會議等調查研究，希望在這些研究的基礎上，推動社會討論與中正紀念堂轉型。

根據促轉會統計，在台灣轉型正義資料庫中有終審判決資料的8317筆案件中，因蔣中正核定介入判決改判死刑者達259人。展中展出徐會之的槍決判決文件複本，黃埔將軍出身的徐會之，1950年以「預備顛覆政府」論罪，原被判刑五年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。

根據胡適的日記，胡適在1953年與蔣中正會面時，當面向蔣中正指「憲法只許總統有減刑與特赦之權，絕無加刑之權。而總統屢次加刑，違憲甚明。」

李永得說，台灣50歲以下的人，對蔣中正可能只有兩個印象：一是民族救星、二是殺人魔，兩者兼而有之。他認為功過無法相抵，但有些事情無法越界，「曾侵犯過普世價值的人，必須接受歷史的制裁與審判」。他以「犯罪嫌疑犯」形容蔣中正在白色恐怖時代介入判決的角色，指出蔣中正雖身為總統，憲法並未給予其判人民死刑的權利，連胡適都曾當面勸諫蔣中正。

台灣 二二八事件 大法官

上一則

台灣與立陶宛拚建交？吳釗燮：非目前工作重點

下一則

遠東集團在陸遭罰 國台辦：台商要與台獨劃清界線

延伸閱讀

促轉會沒規畫延任 明年5月銜接

促轉會沒規畫延任 明年5月銜接
金山榮光聯誼會 線上歡慶40周年暨榮民節、蔣公冥誕

金山榮光聯誼會 線上歡慶40周年暨榮民節、蔣公冥誕
促轉會稱國軍視蔣介石「如君父」 馮世寬：本來就是

促轉會稱國軍視蔣介石「如君父」 馮世寬：本來就是
曾任扁總統府侍衛長 前國安局長彭勝竹:我沒花錢買官

曾任扁總統府侍衛長 前國安局長彭勝竹:我沒花錢買官

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭