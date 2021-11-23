冷眼集／「註記球棒」治街頭暴力 內政部長抓錯藥方

內政部長徐國勇（右）22日赴刑事局視察，要求攔查車輛發現有球棒等危險物品要註記在警用電腦。（記者李奕昕／攝影）

台灣治安狀況不斷，球棒成鬥毆工具，內政部 長徐國勇要求警方「註記球棒」，但僅因盤查對象身分就註記，非但有侵害人權疑慮，更無法解決問題；「棒球隊」也好，「球棒隊」也罷，凸顯的是街頭暴力、幫派 囂張及治安危機，想拿球棒開刀，用註記改善治安沉痾，明顯抓錯藥方。

施暴的是「人」，不是「工具」，球棒可以砸車打人，高爾夫球桿、鐵鎚、木條也行，難不成全要註記？民眾攜帶相關物品，沒有用於犯罪，即便有前科素行，警察 有何權力註記？此舉有國家濫權之虞，也讓民眾感覺政府束手無策，只關注枝微末節。

面對街頭暴力，內政部、警政署「畫錯重點」，就像面對自殺增加，不思心理衛生、社會弱勢、經濟蕭條等問題，單靠「管制木炭」就想降低燒炭自殺，這種「膝躍反射」式的檢討，可笑又愚蠢。

欲改善治安，應從源頭下手才對，例如，打擊毒品犯罪，應追查走私、製毒工廠，而非僅查毒品施用者；幫派靠詐欺、賭博、販毒等犯罪維生，警方加強掃黑、查緝幫派賴以維生的不法事業，才能瓦解犯罪集團。

警察執法態度也很重要，舉台中宋姓男大生遭毆打案為例，警方第一時間趕到現場後，如果立即以施暴現行犯處理，民怨就不會如此高漲，但過頭了也不妥，內政部長要把球棒列為註記項目就引起議論，雖然後來澄清了這項做法，但也意味著政府只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

刑法149、150條妨害秩序罪修法上路近兩年，明訂「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者」違法，也處罰在場助勢者。警方一路修法下猛藥，卻沒有相對應的法治教育與執法效能，員警不是消極就是濫權，警政高層應回歸基本面檢討缺失，才是對症下藥。