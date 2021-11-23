新聞評論／日常生活中的隨機暴力 蔡政府看不到嗎？

球棒成為街頭暴力工具。（取材自記者爆料網）

台灣 近月連續發生多起驚悚的暴力事件，尋常百姓在日常生活中因細故遭到恐怖的暴力對待，民眾對此憂心並議論紛紛。9月間，屏東超商 女店員因提醒客人戴口罩 ，竟遭對方毆打及挖眼；10月間，桃園和台中超商店員又因「勸罩」，有人被打到肋骨斷了九根。11月21日慘劇再升級，桃園超商店員因為勸戴口罩，遭客人持刀追殺刺死。政府把勸導戴罩的責任推給商家，卻渾然不知這讓他們背負了多大的生命風險。

社會戾氣潰堤的問題，不只發生在超商。台中日前一件尋常的行車糾紛，名車惡煞竟呼嘯揪眾，將落單的大學生打到昏迷。荒謬的是，警方到場處理卻輕信兇嫌說詞，以「沒見到打人，不是現行犯」為由，將一干惡煞以傷害罪輕縱；直到市長盧秀燕震怒，才改依「殺人未遂」處理。另外幾起，只是路上爭道或逼車糾紛，有人開槍、有人木棒相向，有人噴辣椒水自衛。

對這些林林總總的事件，高呼「抗中保台」的蔡政府似視若無睹，認為只是尋常人際糾紛。但看在一般民眾眼中，卻不能不為暴力成為生活之日常隨機，而感到驚駭。10月間高雄發生三起槍擊事件，被封為「慶記之都」；不少網民即自嘲：「難道只有自己沒槍？」台中瑪莎拉蒂惡煞打人，許多人開始討論「開車備球棒」之必要；日前汐止棍棒哥遭機車騎士以「辣椒水」逆襲，辣椒水頓時又成了當紅的「推薦自衛工具」。網路上甚至開始討論各種緊急情況的「自保」之道，如何報警，如何備妥防身工具等等。

這些反應，絕非民眾無聊時的自嘲自娛，而是心有戚戚焉地感受到了生活中隨時可能之「不測」，和「自我防衛」的重要。桃園超商男店員因「勸罩」被刺死後，民眾的憂慮情緒霎時化成憤怒，許多網友灌爆蔡英文總統臉書，質問她「超商店員何以變成高風險行業」、「說好的社會安全網呢？」有人則嗆，「整天搞公投，命案一句都不提！」

民眾的憤怒，其來有自。第一，近兩年，政府以「防疫」為名嚴肅管控了人民的日常生活，對於其他應興應革的政務卻著力有限；「小燈泡」兇手以無期徒刑定讞，許多精神官能症患者也仍在社區趴趴走。第二，最近蔡政府全力鎖定四大公投案的攻防，除此之外，似乎沒有值得他們一顧的事。第三，政府把要求戴好口罩的責任交付給店家，成為國民必須履行的義務；但衛福部長陳時中跑攤無罩嗨歌飲酒，府院黨上上下下卻無人說一句「不宜」。這樣的執政雙標，怎麼可能不引發「只許州官放火，不許百姓點燈」的相對剝奪感？

在陳時中壟斷大半個內閣舞台後，有些民眾也許已不記得內政部長是誰。但徐國勇最近露臉，是在台中名車惡煞打人後站出來宣布「掃黑」，只要符合組織犯罪一律嚴辦，他還自誇台灣治安在全球「名列前茅」。徐國勇的浮誇令人錯愕，他以為困擾小民的治安問題，就只有黑道橫行嗎？他錯了！超商店員勸人戴罩即遭暴力相向，與組織犯罪無關，而是市井的隨機暴力；因車禍或鄰里口角等細故即被毆被砍，也不是黑道所為，而是社會公民理性與禮讓寬容精神的喪失。這些，恐怕是政治對峙氣氛高漲所鼓動，還有警方的怕事與偏頗。

在蔡政府大內宣上癮後，凡事都利用網軍側翼及文宣攻勢對民眾洗腦，正是台灣社會「公共理性」喪失的主要原因。當政府忙著打倒「敵人」，民眾只會學到對抗，整個社會也漸漸忘記了理性。