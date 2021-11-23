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大同「最強媳婦」林郭文豔 遭假檢警老哏詐532萬

記者蕭雅娟／台北23日電
林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。（本報資料照片）
林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。（本報資料照片）

有「最強媳婦」之稱的大同公司前榮譽董事長林郭文豔，遭詐團以假檢警老哏詐騙，六度臨櫃匯款；行員因她是重要客戶且熟識，未起疑通報警方，林郭被騙走532萬元（台幣，下同，約19.2萬美元），直到朋友提醒打165反詐騙專線查詢才知上當，報警偵辦。

71歲的林郭文艷今年4月間在家中接獲市內電話，對方自稱台北地檢署檢察事務官，稱林郭身分遭冒用涉及洗錢，須匯款「保證金」證明清白。林郭曾涉及證券交易法遭北檢偵辦，以500萬元交保，她接到電話沒察覺是騙局，依對方指示，今年5月25日前往平日往來的元大銀行圓山分行，匯款212萬元至指定帳戶。

詐團得逞後，又假冒高雄市刑大警員，通知她被查獲涉嫌洗錢，因無法證明她被冒名，須繳交保證金，查到冒名就會歸還。林郭6月間再五度匯款88萬、60萬等金額至不同帳戶，共計六度臨櫃匯款532萬元。

林郭等不到對方退還保證金，向友人抱怨才知這可能是詐騙手法，打165反詐騙專線詢問後確認，6月29日她向台北市警中山分局圓山派出所報案，因第一筆匯款帳戶地在新北市永和，移轉當地警方偵辦，匯款帳戶全列警示凍結。

警方說，林郭文艷身分特殊，是元大圓山分行重要客戶，行員因都認識她，誤以為六筆匯款是常態工作資金流動，沒有起疑。

詐騙 證券

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