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內政部長下令車載球棒須註記 警嘆徒增負擔

記者李奕昕、鄭媁／台北23日電
警方攔查車輛發現有球棒等危險物品要註記在警用電腦。（本報資料照片）
警方攔查車輛發現有球棒等危險物品要註記在警用電腦。（本報資料照片）

全台各地治安狀況不斷，暴徒球棒逞凶鬥毆頻傳，內政部長徐國勇昨天要求警察，攔檢幫派分子車輛發現放有球棒等危險物品，要註記在警用行動電腦，作為未來院檢偵審參考。

全台最高治安首長一席話，引發議論，連基層員警都覺得很誇張，網友甚至消遣「棒球是國球呢，球棒實名制簡直讓人笑死了。」

一名刑事小隊長直言，問題不在工具，而是人的行為；藤條可以打人、麻繩可以綁人，難道都要註記？且註記完全沒有法律效果，註記一個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？部長要基層員警註記是「騙人的」，歹徒不會害怕，只會徒增員警負擔。

有基層員警說，社維法規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械或其他危險物品，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，但實務上法官經常裁定不罰，因駕駛沒有出示或拿來恐嚇，「放在車上憑什麼處罰」？如果法官都裁不罰，註記有無警察擴權疑義值得討論。

徐國勇的話引發爭議後，他昨晚補充說明，當警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者才會予以註記，一般民眾進行運動等並不會註記。

針對桃園市蔡姓超商店員因勸戴口罩遭刺死，徐國勇說，已請警方加強巡邏、提升見警率，重新檢視巡邏路線。

警察 幫派 超商

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