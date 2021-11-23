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店員枉死說風涼話? 陳時中：勸戴口罩非店員責任

台灣新聞組／台北23日電
桃園市龜山區發生命案的超商22日上午有民眾沒戴口罩，店員在旁也未勸導。（記者楊湛華／攝影）
桃園市龜山區發生命案的超商22日上午有民眾沒戴口罩，店員在旁也未勸導。（記者楊湛華／攝影）

桃園發生超商店員與顧客因為戴口罩爭執而遭持刀刺死，加上近期已發生數起因為規勸民眾戴口罩而起的民眾暴力事件，衛福部長陳時中昨在立法院答覆立委質詢時說，口罩政策暫時不會改變，超商店員身為一般民眾，「讓別人戴起口罩不是他的責任」，若勸導無效可以即時報警。陳時中說，初步調查，嫌犯確有精神科診所就醫紀錄，但精神狀態只有失眠，不屬於列管的病人。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心感謝超商及店家第一線人員的防疫貢獻，但希望以「自身安全」為優先考量，可透過兩種方式降低衝突風險，包括門口張貼戴口罩等訊息、錄音廣播取代面對面勸導，另可持監視錄影，逕行舉報。

陳時中表示，口罩政策暫時不會改變，但會考慮「方便性」，另民眾在提醒及勸導他人戴口罩時，要以「自身安全」為第一考量。他說，勸導他人戴口罩不是一般民眾的責任，建議及時報警處理。

四大超商業者表示，將配合指揮中心政策，以告示、廣播等方式取代口頭勸導，以員工自身安全為優先考量，不勉強規勸戴口罩。

發生命案的超商當天上午恢復營業，但昨天便有客人未戴口罩，還邊走邊吃，店員在旁也沒勸導。有業者昨改採柔性提醒店內有賣口罩，有的乾脆要求店員不要主動提醒客人戴口罩、不再勸導，「顧命卡要緊」。

口罩 超商 陳時中

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