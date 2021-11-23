超商店員枉死40小時蔡英文終於發聲 網罵空話

桃園超商命案於21日凌晨4時許發生後，蔡英文總統遲至22日晚約9時20分、相隔逾40小時後才在臉書發聲。（本報資料照片）

台灣接連發生治安事件，包括台中兩起球棒打人及桃園日前發生超商 店員勸說民眾戴口罩卻被刺死，社會譁然。眾多網友要求曾高喊建立社會安全網的蔡英文 總統站出來表態。蔡英文昨晚終於透過臉書 聲明，除了要求內政部執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動外，也會針對夜間工作提升保護機制。在她要求下，行政院今天將舉行治安會報，向國人說明後續治安政策作為。

台北中國時報報導，蔡英文臉書向來對輿情動態回應快速，但桃園超商命案於21日凌晨4時許發生後，蔡英文遲至昨晚約9時20才透臉書發聲，相隔逾40小時。

蔡英文表示，最近治安事件頻傳，台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及22日的新北槍擊案。她說，幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討，她列舉三大關切重點：第1，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍。第2，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏。 第3，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助。

蔡的新發文又引爆一波留言，有人酸言酸語「感動耶，重視度不亞於拜登的狗狗」、「果然要拍（桌）很多次才有回應」、「反正都是空話一場，文青點可能又能騙一些年輕人」，也有網友給予肯定「這就對了，辛苦了! 」

桃園超商命案於21日凌晨4時許發生後，蔡英文遲至22日晚約9時20分、相隔逾40小時後才在臉書發聲。（記者楊湛華／翻攝）

本報系聯合報報導，對於接連的暴力攻擊事件，在野黨昨同聲譴責政府，雖多次承諾會盡快修補社會安全網漏洞，但至今仍未有明確做法。時代力量並呼籲，政府應對協助落實防疫指引而傷亡的受害者，予以補償。

國民黨立委江啟臣批評，翻開蔡總統的臉書，除了宣導公投「四個不同意」，關心她的Podcast、三色豆和抗中保台外，對重大社會案件一再發生，總統連震驚也沒了，社會安全網補漏一再跳票，讓人民生活於恐懼中，是政府失職、執政失能。

時代力量智庫執行長李兆立說，衛福部公布的守則及指引，僅要求進入營業場所顧客須戴口罩，卻未說明責任不應由店家承擔，對於為盡勸導工作而受傷的民眾，政府也應負擔部分賠償責任。

民眾黨立委蔡壁如批評，事發當晚，蔡總統卻只在臉書發文慶祝客家精神，「想請教蔡總統，難道我們是活在平行時空的兩個世界嗎？妳的心裡除了對抗民意的公投『四個不同意』之外，還記得當初妳說的會用盡全力把社會安全網補起來嗎？」