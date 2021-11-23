超商店員枉死40小時蔡英文終於發聲 網罵空話
台灣接連發生治安事件，包括台中兩起球棒打人及桃園日前發生超商店員勸說民眾戴口罩卻被刺死，社會譁然。眾多網友要求曾高喊建立社會安全網的蔡英文總統站出來表態。蔡英文昨晚終於透過臉書聲明，除了要求內政部執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動外，也會針對夜間工作提升保護機制。在她要求下，行政院今天將舉行治安會報，向國人說明後續治安政策作為。
台北中國時報報導，蔡英文臉書向來對輿情動態回應快速，但桃園超商命案於21日凌晨4時許發生後，蔡英文遲至昨晚約9時20才透臉書發聲，相隔逾40小時。
蔡英文表示，最近治安事件頻傳，台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及22日的新北槍擊案。她說，幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討，她列舉三大關切重點：第1，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍。第2，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏。 第3，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助。
蔡的新發文又引爆一波留言，有人酸言酸語「感動耶，重視度不亞於拜登的狗狗」、「果然要拍（桌）很多次才有回應」、「反正都是空話一場，文青點可能又能騙一些年輕人」，也有網友給予肯定「這就對了，辛苦了! 」
本報系聯合報報導，對於接連的暴力攻擊事件，在野黨昨同聲譴責政府，雖多次承諾會盡快修補社會安全網漏洞，但至今仍未有明確做法。時代力量並呼籲，政府應對協助落實防疫指引而傷亡的受害者，予以補償。
國民黨立委江啟臣批評，翻開蔡總統的臉書，除了宣導公投「四個不同意」，關心她的Podcast、三色豆和抗中保台外，對重大社會案件一再發生，總統連震驚也沒了，社會安全網補漏一再跳票，讓人民生活於恐懼中，是政府失職、執政失能。
時代力量智庫執行長李兆立說，衛福部公布的守則及指引，僅要求進入營業場所顧客須戴口罩，卻未說明責任不應由店家承擔，對於為盡勸導工作而受傷的民眾，政府也應負擔部分賠償責任。
民眾黨立委蔡壁如批評，事發當晚，蔡總統卻只在臉書發文慶祝客家精神，「想請教蔡總統，難道我們是活在平行時空的兩個世界嗎？妳的心裡除了對抗民意的公投『四個不同意』之外，還記得當初妳說的會用盡全力把社會安全網補起來嗎？」
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