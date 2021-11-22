新聞評論╱執行口罩令的丟命 下令的卻無罩嗨唱

衛福部長陳時中無罩飲酒嗨歌影片日前流出，由於正值防疫期間，陳時中也被質疑帶頭違規。(視頻截圖)

繼屏東超商 店員因勸導顧客戴口罩 慘遭挖眼後，21日又有一名桃園超商店員因此遭到顧客持刀刺死，死者父親悲痛地說，為什麼去上個班就丟了命？這已是短短兩個月內發生四起類似案件。諷刺的是，當超商店員冒著被罵、被打、被挖眼、被刺死的風險，盡忠職守勸導客人戴口罩，制定這項決策的衛福部長陳時中私底下卻根本沒把規定當一回事，照樣跑攤嗨唱不戴罩，自己不守規定就算了，還漠視第一線執行防疫 令的風險，才是可惡。

自從5月中旬指揮中心發布全台三級警戒，要求全民及營業場所均須戴口罩，違規者，即可依違反傳染病防治法逕自開罰3000到15000元台幣，如今雖已降級，但指揮中心仍未放鬆口罩禁令。

陳時中下達全民口罩令，卻是交由各地警方負責取締，讓原就已繁重的警察勤務，又多了一項業務。此外，這項禁令也有許多不近人情之處，例如戶外工作者一度變成「小偷」，喝水、吃飯都要偷偷摸摸，唯恐遭開單舉發，根本已有侵犯人權之虞，經各方反映後才放寬。7月間，高雄有一名工人上工前買早餐，但因三級警戒，店內無法內用，只好蹲在騎樓下脫罩囫圇吞蛋餅，居然遭警方開單罰3000元台幣。若非有市議員揭發此案，市府才決定撤銷罰單，否則工人一天半的工資就沒了。

負責取締未戴口罩勤務的警方至少還有公權力，以及槍棍等防身器械，但更多的是24小時要面對客人上門卻手無寸鐵的超商店員，這些第一線人員勸導民眾戴口罩所帶來的防疫風險，卻長期遭相關單位漠視。屏東超商女店員挖眼案前，早已發生數起超商店員遭不服勸導的顧客暴力攻擊事件，挖眼後，連同21日案件，至少又發生三起，也不見政府及業者重視。尤其隨著疫情逐漸緩和，很多人覺得戴口罩麻煩且不必要，都讓超商店員面臨的防疫風險愈來愈高。

但問題是，屏東超商女店員挖眼事件雖然引發社會震驚，更帶動了一股捐款熱，但熱潮過去了，從中央到地方，對於社會安全防護網的破洞，補了多少？更重要的是，超商店員為了執行口罩令所面臨的防疫風險，政府與超商業者有重視過嗎？何況法令規定，民眾不戴口罩不需勸導可逕自開罰，為何要讓超商店員承擔這種不必要的風險？

超商店員遭刺死後，桃園市長鄭文燦發聲下令要求警方全力偵辦，也請司法單位從嚴求處，但就算把這名行凶的男子收押、處以重刑，但全台上萬家，每天要面對各種形形色色客人上門，尤其大夜班往往只有一個人上班的超商店員，依舊要面對不知何時驟然降臨的防疫風險。指揮中心與超商業者不能只管規定大家要戴口罩，以及負責收錢就好，必須嚴正面對第一線人員執勤的風險，負起政府與企業的責任。

話說回來，這大半年來，全民戰戰兢兢到哪裡都不敢脫口罩，超商店員更是冒著生命危險認真執行口罩令，陳時中卻被揭發在防疫期間攤照跑、酒照喝、歌照唱，既沒戴口罩也沒維持社交距離，根本不把自己制定的防疫規定當回事，更不在乎接二連三的超商店員暴力攻擊事件。既然如此，奉勸超商店員們對於客人戴不戴罩也不要太在乎了，免得惹來殺身之禍，那真的太不值了。