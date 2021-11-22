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超商店員憂：不敢提醒戴口罩了 但又怕被檢舉

台灣新聞組／台北22日電
統一超商門口張貼消費者進入門市依法應配戴口罩的公告；圖非發生意外事件的超商。(記者侯永全／攝影)
統一超商門口張貼消費者進入門市依法應配戴口罩的公告；圖非發生意外事件的超商。(記者侯永全／攝影)

超商店員遇襲事件頻傳，人心惶惶。高雄岡山火車站附近某超商蔡姓店員直言「當然會怕」，尤其大夜班一人上班更危險，只能提高警覺；同店另名店員表示，提醒客人戴口罩就被捅，「以後看到沒戴罩的客人不敢提醒了」。

一名在超商打工的羅姓大學生說，店長有要求勸導客人戴口罩，他大部分都會提醒忘記戴口罩的年長者戴上，但是不敢勸不戴罩的年輕客人，因為年輕客人知道卻故意不戴，上前勸導沒有安全保障，他曾因未積極勸導，別的客人向店方檢舉，害他被罵，但他想問「勸導客人戴口罩是我們的責任嗎」？

桃園林姓員警兒子在超商打工，他說，碰到客人不理勸導並瞪眼時會感到害怕，但不勸導又怕被檢舉，和其他工讀生私下認為，勸導戴口罩不是店員義務，建議取消店員勸導責任。

新北林姓超商店員表示，未來與客人應對時會更加察言觀色、保持警覺心，比如從對方講話語氣注意，若有機會也希望公司或政府建立相關防護機制，或至少幫忙準備防身工具。

屏東縣高樹鄉9月發生潘姓女店員遭挖眼案，潘女雖已返家休養，但仍不時做噩夢。商店老闆娘說，希望相關單位能重視店員的工作安全問題，她也要店員學習保護自己，遇到不理性客人，第一時間趕緊報案，避免直接衝突。女店員外婆說，外孫女最近晚上會做噩夢，創傷沒恢復，希望外界別再打擾。

超商 口罩 山火

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