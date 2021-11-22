學者：超商業者應擬防暴計畫 列專法保護店員

台灣 近三月發生數起超商 店員遭受嚴重暴力攻擊事件，包括9月屏東超商潘姓女店員遭患有精神疾病患者挖眼攻擊、10月台中陳姓超商店員勸導酒醉男子戴口罩 遭玻璃瓶毆打、昨日桃園龜山蔡姓超商店員遭刺死，引發民眾質疑社會安全網破漏不全。

桃園超商店員勸導顧客未戴口罩遭刺死，學者認為，業者應擬定「職場防暴計畫」，甚至考慮加裝阻隔或讓夜間有足夠人員等安全防護機制，更可加強員工教育訓練，發現態勢不太妙要懂避害，不要吃眼前虧，也建議政府針對職業安全衛生法修法，甚至列專法保護職場暴力高風險的夜班人員。

中正大學犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆表示，台灣因缺乏完整通報系統與統計，無法充分得知職場暴行盛行率，但根據國外學者多年前的研究，在各行業中以零售業店員被害占第一位，其次為執法機關人員、教職人員、醫院急診室、計程車司機，值得政府相關單位正視。

愛荷華大學「傷害預防研究中心」2001年研究，便利商店員、計程車駕駛、保全人員、家庭式小零售店，暴露於「具犯罪意圖」的職場暴力風險較高；工作中與顧客有現金交易、深夜工作、單獨工作的勞工，受害風險最高。

勞動部2010年也調查，職場特質危險因子包括夜班與輪班工作、時間壓力大、體力負荷高。

中正大學犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆認為，企業要加強員工情緒商數訓練（EQ），避免員工過勞，否則容易與顧客起衝突，並擬定職場防暴計畫，事先演練，讓員工知道面對暴力衝突情況如何處理自保。

中正大學犯防系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，實聯制、戴口罩已是生活常規，店員提醒甚至糾正應沒有錯，業者無法阻擋客人上門，應讓店員學習觀察蛛絲馬跡，發現顧客口氣態勢不太妙要懂「避害」，躲儲藏室或辦公室求救。

他說，「沒戴口罩起口角」、「持刀刺殺店員」應是兩個分開事件，兇嫌極可能有情緒控管、心理健康等問題，或承受很多壓力，確切原因待釐清。

銘傳大學犯罪防治學系所副教授王伯頎指出，可用犯罪學中「日常活動被害理論」及心理學「常見挫折攻擊假說」，推測蔣姓男子犯案心態。

日常活動被害理論分為「有動機犯罪人」、「合適標的物」及「有能力監控者不在場」三面向。有動機犯罪人指蔣姓男子身心狀況不佳，合適標的物指單人上班、無助遭害的蔡姓店員，有能力監控者不在場代表當時凌晨5時人煙稀少場景。挫折攻擊假說是指蔣可能因厭世、找不到工作對社會不滿，將氣出在蔡姓超商店員身上。

王伯頎說，生活中的小事例如塞車引起駕駛不耐，見其他用路人插隊就下車理論打架，長期失業或身心狀況不穩則會增加攻擊他人情況。他認為，職安法以雇主跟勞工利益損害為主，建議政府修法納入員工在工作場所遭不法侵害部分，甚至列專法保護高風險職業夜班人員，盡快亡羊補牢。