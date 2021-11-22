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店員被刺死 鄭文燦臉書遭網嗆：還有時間挺萊豬？

記者朱冠諭／台北22日電
桃園龜山發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，市長鄭文燦發文譴責暴力，但仍引爆網友怒火，不少人留言「桃園治安那麼差，還有時間挺萊豬反核四」。（本報資料照片）
桃園龜山發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，市長鄭文燦發文譴責暴力，但仍引爆網友怒火，不少人留言「桃園治安那麼差，還有時間挺萊豬反核四」。（本報資料照片）

桃園龜山昨清晨發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，引發外界討論。市長鄭文燦發文表示殘暴行為令人髮指，市府將全力協助家屬善後，但仍引爆網友怒火，不少人留言「桃園治安那麼差，還有時間挺萊豬反核四」「這樣怎麼選總統？或當行政院長？」

桃園龜山一間超商21日清晨6時多發生命案，一位41歲蔣姓男子因沒戴口罩，遭超商30歲蔡姓店員規勸，他竟回家拿刀猛刺蔡姓店員，導致對方傷重不治身亡。檢方今天上午解剖遺體，死者父親含淚表示「很捨不得」，希望司法還家屬一個公道。

鄭文燦臉書昨上午8時，分享大溪木藝生態博物館全面開館的喜訊，遭到不少民眾批評。雖然隨後鄭文燦貼文譴責暴力，但仍有不少網友在底下留言批評「這樣誰還敢在外頭走啊？為何不通盤檢討本市治安敗壞」「不安全環境，房子再便宜也別買了」、「說好的社會安全網補六年了，補到哪去了」。

也有人說「整天都是公投」、「請市長大力整頓治安，不要再隨著黨高層作公投秀」、「在你的轄區發生這種事，你還有心情反核四、挺萊豬？」、「一天到晚就只知道在炒公投，請問政府對人民安全真的有重視嗎？相關刑罰有修法或加重刑責嗎？」

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