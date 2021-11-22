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媚日？外交部刪慰安婦求償項目 改補助民間團體索償

記者洪哲政／台北22日電
為表達對日軍二戰時期在台不義強徵慰安婦的憤怒與立場，政府透過外交部歷年均編列有「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」（圖左，今年預算）相關預算，豈料明年外交部同一預算案（圖右）中，竟刪除為慰安婦爭取權益的字樣。（記者洪哲政／攝影）
為表達對日軍二戰時期在台不義強徵慰安婦的憤怒與立場，政府透過外交部歷年均編列有「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」（圖左，今年預算）相關預算，豈料明年外交部同一預算案（圖右）中，竟刪除為慰安婦爭取權益的字樣。（記者洪哲政／攝影）

表達對日軍二戰時期在台不義強徵慰安婦的憤怒與立場，政府透過外交部歷年均編列有「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」相關預算，豈料明年外交部預算案中，竟刪除為慰安婦爭取權益的字樣。

國民黨立委陳以信批評，預算案中「補助民間團體辦理索償經費」的說法，非但無法涵蓋「台籍慰安婦受害人」補償費，「只有民間，沒有政府」，顯示政府為受害慰安婦對日求償的立場已然鬆動，這是一件錯誤。

他進一步表示，蔡政府宣稱追求轉型正義，不應放棄對日爭取受害者的權益，則形同對台灣人不正義，對不起這些當年受害的台灣慰安婦。

但民進黨立委羅致政表示，預算案文字的轉變不盡然即代表政府政策有所轉變，而台日關係面向多元，相信外交部在預算審查時會作解釋。

民進黨立委蔡適應也表示，在亞洲其他國家對慰安婦議題持續對日求償，台灣態度不應有轉變，應協助台灣的受害者索償。

外交部過去在年度預算案編列有協助「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，今年還保有相關追償所需預算，但今年同一預算項下，這項「台籍慰安婦受害人」追償費遭取消，成為「補助民間團體辦理索償經費」。

這項預算是外交部年度「協助其他各項國際交流活動」預算，明年額度4億9588萬3000元台幣（約1780萬美元）。負責日本業務的亞東太平洋司今年還明列有「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，今年敏感的「台籍慰安婦受害人」補償費「描述」，全遭刪除。

日本在二戰時期強徵台灣慰安婦上戰場，馬政府時期曾全力支持婦團協助慰安婦對日求償，但並不順利，在日判決始終不利台方，但政府持續補助婦團爭取對日求償。去年外交部預算中仍見爭取「台籍慰安婦受害人」補償費字樣，明年預算案中卻被刪除。

但外交部表示，外交部明年預算項目「補助民間團體辦理索償活動經費」，是整合各項對日本求償相關經費名目的統稱，實際內容仍包含辦理慰安婦、台籍日本兵及對日債權等歷史求償案件。

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