新聞眼／來美查廠推託疫情還在拖 蔡政府低標都做不到

赴美查廠是依當年開放萊牛所提的條件，但蔡政府至今還在拖延，連最低標準都做不到。圖為新北市黃昏市場的攤販在明顯出貼出產地證明，讓民眾可以安心採購。(本報資料照片)

台灣正式開放萊豬進口即將滿一年，政府的承諾都做到了嗎？

蔡英文總統去年8月宣布開放萊豬進口，為了平息爭議，政府除了開出百億台幣基金協助豬農轉型升級的支票，更宣布邊境 將嚴格稽查並清楚標示，同時也將至美國 查廠，確保肉品源頭安全。

不過，近期不但傳出豬農百億基金縮水、執行率不如預期，行政院要啟動赴美查廠的機制，至今仍無下文。衛福部推說美國疫情 尚未緩解，並稱美方尚未接受台方的要求。

要是疫情一日不停，政府是否就可推脫責任、失信於民？再說，美國六位聯邦參眾議員日前訪台，卻不見台方提出任何防疫疑慮。美國日前已開放邊境，結束長達21個月的旅遊禁令，難道政府要推說，美方認為旅遊沒問題，但台方查廠就有染疫風險？

赴美查廠只是民眾對蔡政府的最低要求，這是依當年開放萊牛所提的條件，假如政府連最低標準都做不到，如何讓民眾安心？

對於反萊豬呼聲，民進黨端出「國際貿易」擋子彈，好像只要能與美國做成生意，對百億基金縮水就可視而不見、民眾食安也可晾到一旁，政府若慣性信口開河，就算一時贏得選票，終究也會失去民心。