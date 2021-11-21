照顧豬農「百億基金」大縮水 首年少11億 挨批騙局

萊豬開放進口將滿周年，政府當初宣傳的百億基金卻大幅縮水，豬農難掩憂心。(本報資料照片)

陳舊建物內的動物哀號聲此起彼落，一頭頭豬隻鑽入環狀鐵欄內，站上電子秤；買家們手握遙控器、火速下標成交，這是全台各地肉品市場的每日交易情形，高亢叫賣聲也難掩深深的憂心；農委會前主委陳保基直言，百億（台幣，下同）基金是騙局。

去年台灣 口蹄疫拔針，政府宣布萊豬進口，並將投入百億基金照顧豬農，布建冷鏈系統、讓台灣豬進軍國際。不過，一年將近，冷鏈建置依舊緩步，預算 大縮水。

四大公投電視意見發表會上，眼見蔡政府官員不斷端出百億基金政令宣導，民眾黨立委邱臣遠說，實際檢視經費，今年預算僅17億，比預期少11億，百億基金只是一場騙局。「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇也指出百億基金三大問題：執行不嚴謹、預算太寬列、補助太蠻橫。

因應萊豬進口衝擊，當初蔡政府提出「出口」解方，但豬農、冷食品業者都擔憂，從分切產線、屠體急速降溫到配送品管，只要缺乏完整冷鏈，就別想出口。一年過去，百億基金的「冷鏈提升預算」縮水四成二，從原來6億400萬減為3億5000萬。

「百億基金是騙人的」，陳保基說，128億至今未成立基金，甚至只有17億，最關鍵的冷鏈，有對症下藥嗎？台灣應在北中南南設四大屠宰場，採屠體評級，依照等級決價，肉品市場不應再拍賣，不用再在肉品市場，把豬隻趕來趕去；肉品市場則應轉型，保留部分作冷鏈物流，比照美國模式，才是真正提升養豬產業。

邱臣遠表示，即便因疫情 導致預算有執行落差，但屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、策略性拓銷出口台灣豬，更是需要在疫情間預先準備的項目，才能無縫接軌疫情結束後的國際市場，但兩項經費縮水，顯見政府預算沒花在刀口上。時代力量立委陳椒華說，農委會應說明縮水的理由，以及未來要如何補足？

民進黨屏東縣立委鍾佳濱說，經費計算方式應以農委會公布為準，不能只單看其中一年經費，應以四年總金額來看；其中養豬基金部分，產銷通路、冷鏈及屠宰設備改善應為重點項目，這才是該從養豬基金檢討的項目，重點是錢有沒有用在刀口上。

農委會主委陳吉仲說，128億元養豬基金、八大措施是跟產業界溝通出來的，完全用在養豬產業，農委會具體執行到位。