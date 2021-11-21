氣候危機行動論壇登場／減碳立法牛步 中央挨轟

聯合報系、願景工程基金會與理律法律事務所20日共同主辦「氣候危機行動論壇」，多位與談者都批中央立法牛步化，難以因應此一挑戰。（記者季相儒／攝影）

歐盟2030年減碳 要達到45%，台灣 的目標卻只訂在減碳20%；立委鄭麗文、蔡壁如昨日在氣候危機行動論壇表示，台灣過去減碳做得太少，環保署的氣候變遷 法令不但立法牛步化，內容也很空洞，連碳稅機制都不明訂，民間企業無所適從，中央應舉辦幾場公聽會傾聽民意，加速修法腳步。

論壇主持人、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，格拉斯哥氣候協定有非常重要的決議，2030年減碳要達到45%，離現在九年，時間非常趕，西方國家會答應，是因為西方已減碳多年，台灣過去做得少，要達標等於每年要減碳5%，這是很大的數字。

蔡壁如指出，環保署的氣候變遷因應法草案正在公告，朝野加起來有八個版本，民眾黨強調公正轉型，必須扶助減碳弱勢的中小企業；她檢視環保署的法案，沒有具體的碳費和調整機制，她很擔心無法帶領整個產業、能源轉型，希望環保署多開幾場公聽會。

鄭麗文指出，這次格拉斯哥氣候協定呼籲2030年減碳45%，台灣法定目標只減20%，環保署長張子敬說要重新評估，但要等到明年年底才能評估完成，修法非常牛步，無法跟上國際的期程，令人懷疑蔡總統任內根本不想做事。

鄭麗文表示，碳費和碳稅的具體機制在環保署的法案中也很空洞，環保署的版本是不打算明訂碳價，她的版本訂出碳價每噸不低於10美元，且應寫進法律。政府對企業轉型的補助至今沒訂，讓民間企業無所適從。

簡又新說，淨零轉型包含生活、商業型態轉型，要面臨不少風險，如果法律訂得很清楚就很好做，而且轉型應是公正轉型，要照顧所有人，目標要非常清楚。