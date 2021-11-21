氣候危機行動論壇登場／煤電碳排困局 地方無奈

聯合報系、願景工程基金會與理律法律事務所共同主辦的「氣候危機行動論壇」，討論當前全球最受關注的氣候議題，來賓與聽眾都專注聽講。（記者余承翰／攝影）

面對氣候危機，六都均採取行動因應，但從新北、台中到高雄，都因境內的燃煤電廠造成淨零轉型困境；台中市長盧秀燕直指台中火力電廠十部機組一天的排碳量，等於一億輛機車一年的排碳量，感慨「其他減碳做再多，也遠不及中火排碳的百分之一」。

盧秀燕昨出席本報系願景工程基金會與理律法律事務所共同主辦的「氣候危機行動論壇」表示，格拉斯哥氣候峰會（COP26）證明燃煤發電是破壞生態的元凶之一，結論要減煤，但中火十部燃煤機組都已二、三十年，且燒最低級的煤，一天的排碳等於一億輛機車一年排放量，這種錯誤的能源政策，地方政府再怎麼努力彌補也沒用，要求中火應減煤、老舊機組盡速除役。

盧秀燕說，台中原有好山好水好空氣，是台灣 氣候最宜人的城市之一，但前幾年開始有嚴重空汙問題，好空氣變了調。現在除了有氣候危機，更有人為因素造成空汙難解，外界認為她處理中火太過嚴厲，但台中人受不了空汙，她參選市長的重要原因之一就是要整治空汙。

盧秀燕舉例，別的縣市談論如何努力可減少幾萬噸的碳排放，但中火一天就排放十萬噸碳，政府應該打老虎不該只打蟑螂，優先改善製造空汙最嚴重者；當政府在抓機車或老農燒稻草，政府的電廠卻是最大空汙來源，民眾怎麼會服氣？

她說，台中市府對空汙提出24項「藍天白雲」計畫，汰舊學校鍋爐，連殯儀館的火化設備也換，但比起中火機組的碳排放實在微乎其微。儘管如此，台中還是簽署氣候緊急宣言，也承諾2023年要達到無煤城市，看到格拉斯哥協定首要結論是削減燃煤發電，讓她稍感安慰，「證明台中市走在正確的道路上」。

新北市長侯友宜 說，中央一直喊2025年達成非核家園、能源轉型，但能源轉型能否成功是個問題；更值得注意的是，台灣接下來要如何維持電力穩定、儲能永續，且電價可以被企業接受，攸關台灣經濟能發展，在燃煤、燃氣的火力發電下將是挑戰。

侯友宜表示，台灣在「氣候變遷績效指標（CCPI）」中排名倒數第五，成績很不理想，這跟能源使用很有關係。他嘆了口氣說，台灣的能源轉型不是公投的同意或不同意，必須要從整個產業發展、人民健康、國家安全來看待能源議題。

侯友宜也拿出11月13日紐約時報 的頭版指出，台灣每年人均碳排量為11.4噸，比中國大陸7.4噸、德國7.7噸、日本8.1噸都要高，政府真的要好好思考，要加油。