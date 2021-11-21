核四爭議／美專家：不解台電處長許永輝為何前後不一

重啟核四公投案18日舉行第二場意見發表會，反方代表台電核能發電處長許永輝在發表會上陳述核安問題。（記者許正宏／攝影）

台電核能發電處處長許永輝在公投 說明會爆料核四工程諸多問題，當年核四安檢專家監督小組成員之一、前美國 電力公司核電專業工程師蔡維綱，接受台北中國時報專訪表示，當年的安檢報告與試運轉測試報告結論都很正面，不了解許處長為何前後不一致，「當年可以，現在不可以」？

現已退休的蔡維綱，在美國聯邦愛迪生電力公司服務超過30年，負責核電機組運轉與維護，2013年他接受前經濟部長張家祝邀請，回台加入核四安檢專家監督小組，從外部監督核四安檢小組作業成果。長達一年多的時間，除回美國外，都住在廠內，參與過數百場會議，逛廠房、冷卻池、反應爐是家常便飯。

「核四測試與安檢結論都是很正面的」

報導指出，上周核四公投說明會，當過核四模擬中心主任的許永輝，親自揭露核四有設備無法相容、管路擠在一起無法補強、工期混亂，品保文件問題諸多缺失，全面否定重啟可能。蔡維綱對此表示，許永輝2014年負責試運轉測試報告時，「我記得很清楚，當時整個核四測試與安檢結論，都是很正面的。」，因此他納悶：「不了解許處長為什麼現在這麼說？為何當年可以，現在就不可以？」

蔡維綱解釋，所謂「報告結論都很正面」，就像是血壓檢測一樣，在一定數值之內就是合格，「當時所有測試結果都符台灣 與美國法規標準」，「如果這樣都不健康，不知道怎樣算健康？」

重啟要10年？「3年都太長了」

對於台灣政府宣稱核四重啟要10年，蔡維綱則完全不能理解：「我非常非常驚訝要10年」，這10年到底要做些甚麼東西？以他觀察美國核電廠經驗，3年都太長了。因為核四以前做的測試還是有效的，台電每年都編預算在做維護，設備耐用度不是問題，只有五、六個大系統需要再重作測試，有問題更換設備即可。

蔡維綱回憶，在核四那段時間，他對台電的安全文化非常有信心，記得當時有個緊急重水注入反應爐的測試，數值只是稍微低一點，不影響爐心溫度，台電仍送回英格蘭檢查，非常注重細節。他感嘆，核四當時那麼好的組織文化、那麼好的廠，沒有繼續運轉非常可惜。重申核電廠安不安全，還是要看測試結果，以及員工素質文化，他對台電這個部分非常有信心。

至於設備無法相容的「拼裝車」質疑，蔡維綱說，就像賓士車零件，並非都是德國，也來自很多不同國家，這很正常。另據本報系聯合報報導，資深媒體人趙少康也表示，現在哪台車從頭到尾一個公司做，車身、引擎、電池、儀表板、車燈，可能是另外一個公司做，工廠也是拼裝車，核一核二核三也是。他說，去逼迫原來辛苦蓋核四廠的人出來說核四不好，這不對，也違反專業倫理。

台北市長柯文哲表示，民進黨曾用缺電恐嚇要蓋深澳電廠，但「乾淨的煤」論述才三年就完全過時，淪為笑話一場；現在爭論的反倒成了缺電要用「核四」還是「三接」，藍綠兩黨還在爭論核電和天然氣這些傳統能源，但台灣真正最缺的是綠電。