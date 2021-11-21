新北狼師闖女廁偷拍 逾10名師生受害

新北市某國小曾姓男老師闖入校內女廁偷拍，至少逾十名女老師及女學生受害，新北地方法院裁定曾姓教師羈押禁見。（本報資料照片）

新北市驚傳國小男老師闖入校內女廁偷拍案，包括女老師及女學生至少逾十人受害，警前天搜索拘提這名曾姓男老師辦公室及住所，查扣手機 、電腦、隨身碟等電磁紀錄，檢方認為曾男涉犯兒童及少年性剝削防制條例，有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地方法院於20日深夜11時許開完羈押庭，裁定曾姓教師羈押禁見。

「我女兒在學校女生廁所遭人持手機偷拍。」新北市一名國小四年級女學生家長日前到新北市婦幼隊報案，指稱今年11月10日中午，在學校女生廁所如廁時，發現廁所隔間隔板縫隙中，突緩慢出現一支手機，且明顯看到鏡頭照射方向是朝她拍攝，驚覺遭偷拍，急忙跑出廁所向導師哭訴。

警方獲報後報請新北地檢署婦幼組檢察官 指揮偵辦，日前到校調閱學校內全景監視器，發現10日中午被害女學生進入女廁，經過五秒後，一名男子自教室走出，並步行進入女廁，經確認監視畫面中男子身分，竟是學校的45歲男老師。

檢方指出，曾男為人師表，其行為卻嚴重侵犯被害人隱私 權，使各被害人身心承受極大創傷，破壞校園安寧秩序，檢察官已通知證人到案指證，將持續追訴偷拍犯罪行為。

曾男被逮後，辯稱電腦主機內的女性如廁影像，是從網路下載存檔，否認偷拍，但檢方查出曾男竊錄影像後存入電腦自己觀賞，認定曾男涉犯無故竊錄他人身體隱私部位、違反兒童意願使其被拍攝猥褻電子訊號等罪。