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新北捷運工程坍塌 工人高處摔落3死2傷

台灣新聞組／新北21日電
捷運三鶯線統包工程20日於三峽區佳興路、佳福路口工區，進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似因模板爆裂，施工人員因而墜落至地面。（記者李定宇／攝影）
捷運三鶯線統包工程20日於三峽區佳興路、佳福路口工區，進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似因模板爆裂，施工人員因而墜落至地面。（記者李定宇／攝影）

新北捷運三鶯線昨天下午近1時許發生重大工安意外。位在三峽區佳興、佳福路口的工地因橋墩駐頭頂板坍塌，造成作業員三死二傷。新北市長侯友宜趕抵現場，當場勒令停工調查，無法確認工安無虞前不會復工，並追究相關人員責任；三鶯線後年底完工目標恐將受影響。

勞動部職安署北區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，經現場勞檢，確認是模板支撐強度不足，造成倒塌，施作工人才跟著摔落地面，分別對榮工工程及下游承包廠商各處以最高罰30萬台幣（約1.08萬美元）、勒令停工外，送地檢署追究法律責任。

警方昨依涉嫌過失致死等罪嫌，帶回工地現場工程及灌漿負責人了解事故原因，實際涉案對象仍待釐清。新北地檢署已組成專案小組調查事故責任。

事發當時，工地捷運橋墩執行灌漿作業，五名作業員一人手持灌漿管，四人將從管內輸出的混凝土抹平，不料，正灌到橋墩駐頭頂板階段時，一側頂板突然坍塌，五名作業員閃避不及，四人從高處摔落地面，一人卡在鷹架上。

捷運三鶯線位在三峽佳興路及佳福路口的工程工地20日中午傳出工安意外，新北市消防局...
捷運三鶯線位在三峽佳興路及佳福路口的工程工地20日中午傳出工安意外，新北市消防局統計，有五名工人受到波及，其中三人急救後仍不治、兩人受傷。（圖：新北市消防局提供）

警消到場救出懸掛在高空的作業員與摔落在地的四人，送醫後其中兩名台籍工人一名泰籍移工宣告不治。另一名台籍工人和泰籍移工，分別左小腿骨折和左大腿骨折。

重大意外傳出後，侯友宜立即至現場了解狀況，指示啟動調查，追究相關人員責任；「工安絕不能疏忽，我們會全力檢討。」交通部長王國材事發後也趕抵現場了解，他表示蔡英文總統聽聞消息，要求交通部立即至現場了解，並要求新北市捷運局及廠商需落實工地管理，對於意外事件深刻檢討。

榮工副董事長曾國基表示，死者將給予撫卹、傷者則全力救治，會負起全責。

捷運三鶯線 今年兩起工安意外 製表／李定宇、江婉儀
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