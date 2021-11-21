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11月台帛0航班 帛琉總統嗆華航毒害觀光 立委：戳破大內宣

台灣新聞組／台北21日電
帛琉總統惠恕仁不滿華航11月完全沒有帛琉、台灣的航班，嗆聲換其他航空公司來飛這條航線。（本報資料照片）
帛琉總統惠恕仁不滿華航11月完全沒有帛琉、台灣的航班，嗆聲換其他航空公司來飛這條航線。（本報資料照片）

中華民國友邦帛琉總統惠恕仁日前表示，華航本月完全沒有帛琉、台灣的航班，質疑華航沒認真對待帛琉旅遊市場，這樣的態度正在「毒害」帛琉市場，嗆聲換其他航空公司來飛這條航線。對此，國民黨立委陳以信抨擊，當初帛琉旅遊泡泡是疫苗難民現象，如今大內宣顯然被戳破了。

本報系聯合報報導，中華航空說，8、9月載客需求穩定，但由於近期訂位減少，考量市場需求及公司營運，取消部分航班。交通部表示，正在了解中，對旅遊泡泡推廣都是樂觀且支持。外交部則說持續與相關單位及業者研議各項方案，期盼台帛航線得以在健全商業機制下永續經營。

對惠恕仁的「怒火」，雄獅旅遊總經理游國珍直言，旅遊本就是自由競爭市場，市場有需求、民眾有意願，航空公司自然就會飛，沒有需求，換一家航空公司飛也一樣。

台北中國時報報導，有旅遊業人士直言是卡在中央流行疫情指揮中心，面對境內乾淨的友邦仍不鬆手，而政府放完煙火就離席，根本沒有認真行銷。

報導指出，疫情從2020年初開始衝擊全球旅遊市場，台灣與帛琉當時因雙邊境內乾淨無本土案例，在今年促成全球第一個雙向開放的旅遊泡泡，但5月台灣本土疫情大爆發，泡泡默默喊卡。隨著台灣疫情被控制住，台帛旅遊泡泡2.0在8月時強勢回歸，不只放寬自由行、返台免隔離，加上當時台灣極度缺乏新冠疫苗，帛琉願意免費提供給旅客，瞬間讓航班供不應求，帛琉不斷喊話盼增加航班，但疫情指揮中心一直沒有給出正面回應，航空公司準備好卻不能飛。

有旅遊業者分析，台帛泡泡號稱進出免隔離，但旅客返台要進行三次採檢，約要花9000元台幣，「現行機制根本在阻擋旅客參與旅遊泡泡」。

陳以信表示，今年8、9月台灣鬧疫苗荒，不少民眾才跑到帛琉去接種疫苗，現在台灣採購的疫苗陸續抵台後，市場也回復到正常狀態，這說明蔡政府把疫苗團說成旅遊泡泡，如今泡泡破滅了。

台灣 疫苗 疫情

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