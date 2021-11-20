北京冬奧志願隊 30台青組團參與

距北京冬奧會開幕只剩七十多天，河北張家口的大陸國家越野滑雪中心進行造雪作業。（新華社）

一群30名台灣 青年將在明年2月北京 冬奧期間，成為冬奧的志願者服務隊，負責召集的北大體育教研室教師台青陳文成表示，能參加奧運會是每個年輕人的夢想，即使不是選手，能加入奧運會服務工作，也將終身難忘。

彰師大體育系畢業，北京體育大學博士，目前在北大教書的陳文成說，冬奧會對從事體育教育的他來說，是一個很好的實踐機會。兩年前，北京冬奧徵集志願者，他就趕去報名，並號召台灣學生積極響應，共有近30位台灣學生參與，都希望能在國際奧會賽場提供最親切的服務。

陳文成表示，台灣學生若能成為冬奧會的志願者，可獲得服務運動員、教練職員、觀眾等人群和鍛練社交能力的機會。志願者除了要熟悉冬奧各場館的環境、設施，還必須了解城市周邊輔助設施。先熟悉在北京冬奧籌辦過程，場館建造細節，滑雪 小鎮的模樣，「雪如意」場館造型，水立方如何變成「冰立方」、跳台滑雪冰壼等設備，甚至運動員的住宿餐飲交通，都需要了解。

由於北京疫情防控，這屆冬奧採閉環管理，冬奧會志願者規模變小，也沒境外來京觀眾。台灣冬奧志願者團隊把主力放在網上宣傳—以台灣青年視角看冬奧會，進一步推動兩岸體育交流。

例如，通過視訊平台和自媒體，台灣志願者把冬奧場館向外界分享；介紹本次冬奧會的黑科技，例如冰球場地的數百個攝影機，可以做360度的觀賞，觀眾可以選擇任何一個角度觀看比賽；遠程遙控攝像系統可作跨空間採訪；120台機械人將在媒體中心服務；以及觀眾席上可實現零下20度體感溫度，十秒內提升40度以上的科技。