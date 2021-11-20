我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

北市高房價租屋難 住室內帳篷月租要6000元

記者楊正海／台北20日電
北市議員王鴻薇說，有房東把帳篷放在屋內，一間可以放到三張帳篷，每個月租約6千元。（圖：王鴻薇辦公室取自網路）
北市議員王鴻薇說，有房東把帳篷放在屋內，一間可以放到三張帳篷，每個月租約6千元。（圖：王鴻薇辦公室取自網路）

台北市房價居高不下，年輕人租房也相當困難。台北市議員王鴻薇昨在議會總質詢中指出，台北市的高價租屋環境，真的是讓年輕人待不下去，她點出北市出租屋的幾種風格，有停屍間風、監獄風、軍營風、野外澡堂風，甚至還有在房間內搭帳篷的露營風，租金約6000元(台幣，下同，約215.6美元)，不符合政治人物高喊的居住正義。柯文哲答詢時說，五、六千元就是這樣啊。

王鴻薇指出，一些租屋網物件，竟走「停屍間」風格，四壁都是磁磚，中間只放一張床，價格可壓到六千元，年輕人甚至還租不起；還有「監獄風」，有廁所但是只有矮牆或沒有牆，現在的監獄就是這樣；還有走「軍營風」，分成上下床，可單租一個床位，就又更便宜一點，這物件在大安區，可以租到4900元。

王鴻薇表示，還有走野外「澡堂風」的，弄個布簾，裝上馬桶和淋浴設備，很像是湯屋，甚至還有把帳篷放在屋內，一間可以放到三張帳篷，每一個帳篷一個月租約六千元。這就是現在的台北市，不符合政治人物高喊的居住正義，屋主也太離譜，賺成這樣，讓人看不下去。

王鴻薇說，去年她就已經提出台北市有「脫北潮」現象，柯文哲上任至今，台北市人口持續流失，從2015年的九千多人，到2020年一年就流失了3.3萬人，今年到目前為止也已經移出近2.8萬人，在柯文哲任內台北市就流失了16萬人，其中又以遷往新北市最多，今年到目前為止，流向新北市的已近兩萬人，甚至還發生台北流向高雄，比高雄到台北的人還多。「台北市是首善之區？不是應該搶著來。」

柯文哲說，這個問題，北市已經對這數字做過分析，目前台北生活方式愈來像美國，台北市現在白天有350萬人，白天來上班，下班回去，下班後晚間台北市有260萬人，大概差了90萬人。對於總人口數一直流失代表不宜居？柯文哲也說，台北市房價太貴了。

房間只有一張床，被形容像停屍間。（圖：王鴻薇提供）
房間只有一張床，被形容像停屍間。（圖：王鴻薇提供）

柯文哲 監獄 房價

上一則

北京冬奧志願隊 30台青組團參與

下一則

跟騷法三讀 要求約會、網路騷擾都罰 8行為最重判5年

延伸閱讀

「上任5年了」柯文哲嗆蔡英文：別再把核四當提款機

「上任5年了」柯文哲嗆蔡英文：別再把核四當提款機
高端開放混打 柯文哲沈富雄籲政府「承認重打」

高端開放混打 柯文哲沈富雄籲政府「承認重打」
柯文哲批高端非混打是重打 陳時中：有他的道理

柯文哲批高端非混打是重打 陳時中：有他的道理
蔡拋核四斷層帶 柯文哲嗆:上任5年 別再將核四當提款機

蔡拋核四斷層帶 柯文哲嗆:上任5年 別再將核四當提款機

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

2021-11-16 02:29
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫