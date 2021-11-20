北市高房價租屋難 住室內帳篷月租要6000元

北市議員王鴻薇說，有房東把帳篷放在屋內，一間可以放到三張帳篷，每個月租約6千元。（圖：王鴻薇辦公室取自網路）

台北市房價 居高不下，年輕人租房也相當困難。台北市議員王鴻薇昨在議會總質詢中指出，台北市的高價租屋環境，真的是讓年輕人待不下去，她點出北市出租屋的幾種風格，有停屍間風、監獄 風、軍營風、野外澡堂風，甚至還有在房間內搭帳篷的露營風，租金約6000元(台幣，下同，約215.6美元)，不符合政治人物高喊的居住正義。柯文哲 答詢時說，五、六千元就是這樣啊。

王鴻薇指出，一些租屋網物件，竟走「停屍間」風格，四壁都是磁磚，中間只放一張床，價格可壓到六千元，年輕人甚至還租不起；還有「監獄風」，有廁所但是只有矮牆或沒有牆，現在的監獄就是這樣；還有走「軍營風」，分成上下床，可單租一個床位，就又更便宜一點，這物件在大安區，可以租到4900元。

王鴻薇表示，還有走野外「澡堂風」的，弄個布簾，裝上馬桶和淋浴設備，很像是湯屋，甚至還有把帳篷放在屋內，一間可以放到三張帳篷，每一個帳篷一個月租約六千元。這就是現在的台北市，不符合政治人物高喊的居住正義，屋主也太離譜，賺成這樣，讓人看不下去。

王鴻薇說，去年她就已經提出台北市有「脫北潮」現象，柯文哲上任至今，台北市人口持續流失，從2015年的九千多人，到2020年一年就流失了3.3萬人，今年到目前為止也已經移出近2.8萬人，在柯文哲任內台北市就流失了16萬人，其中又以遷往新北市最多，今年到目前為止，流向新北市的已近兩萬人，甚至還發生台北流向高雄，比高雄到台北的人還多。「台北市是首善之區？不是應該搶著來。」

柯文哲說，這個問題，北市已經對這數字做過分析，目前台北生活方式愈來像美國，台北市現在白天有350萬人，白天來上班，下班回去，下班後晚間台北市有260萬人，大概差了90萬人。對於總人口數一直流失代表不宜居？柯文哲也說，台北市房價太貴了。