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台健保調整…先考慮使用者付費 海外返台就醫擬加收

記者沈能元／台北20日電
明年健保費率將調升，健保會日前將甲、乙兩案並呈，衛福部長陳時中昨天在立法院詢時表示，他偏向中間的丙案。（本報資料照片）
明年健保費率將調升，健保會日前將甲、乙兩案並呈，衛福部長陳時中昨天在立法院詢時表示，他偏向中間的丙案。（本報資料照片）

台灣民眾關注明年健保費率調漲議題。衛福部健保會昨天舉行委員會議，訂出兩項建議費率案，一案維持現行費率5.17%不調整，另一案為調漲至5.22%至5.32%。但衛福部長陳時中表示，基本方向已承諾這兩年不調漲健保費率，「這不是隨隨便便地講」，但部分負擔可能微調。

陳時中表示，雖然最低工資調漲及軍公教調薪，被認為是調整保費的契機，但外界與醫界皆建議，也可考量使用者付費，因此還是會朝不調費率的方向進行，但也會收集各界意見。

陳時中指出，不希望採用調漲費率解決健保財務平衡，透過增加海外國人繳交健保費及使用者付費原則，維持公平性。

健保會依法以兩案並陳方式，於11月底前報衛福部再轉行政院核定。

健保會執行委員周淑婉說，依健保財務推估，維持現行費率5.17%，9月協商明年醫療給付費用總額，採付費者方案成長率2.577%，醫界方案4.233%試算，至明年底安全準備金皆不足一個月，分別為0.91及0.69個月，健保法規定，安全準備金應為1至3個月。

健保會依此提出費率方案，以明年底安全準備維持一個月，預估費率分別依付費者方案，需調整為5.22%，調幅0.97%，以及醫界方案的5.32%，調幅為2.9%。

周淑婉說，支持維持現行費率不變的委員考量，今年景氣仍受新冠肺炎疫情影響，雖然明年基本工資及軍公教薪水均有調漲，但基層民眾薪水不必然會調整，不宜再增加民眾財務負擔。另外，支持將健保費率調整的委員則認為，微幅調整費率可紓解健保財務壓力，避免未來一次大幅調高費率。

健保 保費 陳時中

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