跟騷法三讀 要求約會、網路騷擾都罰 8行為最重判5年

立法院19日三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，未來如對特定人反覆監視、守候、尾隨、跟蹤等行為，都可能被當作犯罪行為法辦（圖為示意圖）。（記者林澔一／攝影）

立法院會昨天三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含盯梢、要求約會、網路騷擾等，都納入規範，但行為須與「性或性別」有關，足以影響受害者日常生活。違反者最重可處五年徒刑，如攜帶凶器犯罪或違反保護令，且有反覆犯罪之虞，法院得預防性羈押。將於公告後六個月施行。

警政署統計，台灣 每年約八千件跟騷案件，若將私下隱忍未報警案件也納入統計，顯示跟蹤騷擾犯行已不是少數個案。婦女團體建議跟騷法立法多年，歷經多次悲劇後，昨三讀通過完成立法。

行政院發言人羅秉成表示，對於保護婦女安全的法制更為完善。內政部 稱是補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

不過，在野黨跟婦女團體都批評過度限縮範圍、定義不明確，恐形同虛設，被害人可能無法及時得到國家的協助。

長期推動跟騷立法的台灣防暴聯盟、現代婦女基金會、婦女新知基金會等婦女團體昨發表聯合聲明，對行政部門堅持己見，深感遺憾與不解。婦團批評，通過的法令限縮保護範圍，警察 「書面告誡」欠缺即時性、明確性與效果，無視被害者聲請保護令的權益，恐怕未能周延保護跟蹤騷擾被害人及人民的身心安全。

昨天通過的條文，「跟蹤騷擾」行為定義為：對特定人反覆或持續違反其意願，且與性或性別有關八類行為，包括監視、跟蹤、盯梢、守候、威脅、辱罵、以電子通訊、網路干擾、要求約會或其他追求行為等，造成被害人心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

民進黨立委周春米於法案通過後，轉述去年曾因遭跟騷遇害的通訊行女店員丈夫的傳訊，「希望太太會是最後一位受害者，不是白白犧牲，而是幫助到更多需要的人」。