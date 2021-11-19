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中醫診所誤將鉛丹入藥39人中毒 首例死亡

台灣新聞組／台中19日電
中市盛唐、九褔等兩家中醫診所爆發鉛毒案，律師羅永安（左三）陪同被害人出面說，這是毒物公害，非單純醫療糾紛，將向檢察官申請第三方鑑定。(記者劉柏均／攝影)
中市盛唐、九褔等兩家中醫診所爆發鉛毒案，律師羅永安（左三）陪同被害人出面說，這是毒物公害，非單純醫療糾紛，將向檢察官申請第三方鑑定。(記者劉柏均／攝影)

台中市盛唐、九褔等兩家中醫診所去年8月爆發誤將鉛丹入藥造成39人中毒，張姓女患者本月2日未獲賠償便病逝，為被害人死亡首例；被害人律師認為，這是毒物公害而非單純醫療糾紛，將申請第三方鑑定調查證據。診所律師說，死亡是否與鉛中毒有因果關係仍須釐清。

針對第三方鑑定，台中地方法院行政庭長林源森說，這屬於刑事調查證據，須由檢察官申請，再由承審法官決定，承審法官尚未接獲申請。

數名被害人18日聯合舉辦記者會，何姓女子說，張女罹患乳癌，癌細胞轉移肝臟，接受西醫治療後赴盛唐中醫拿藥調養身體，沒想到中毒。被害人委任律師羅永安說，殘存體內的是毒物，毒物可能使生命力縮短、加速死亡，單就診斷證明判斷因果關係有難度，應由大型社區醫院或法醫研究所鑑定以示公信。

盛唐中醫負責人呂世明（改名呂志霖）委任律師羅閎逸回應，對於病患不幸過世感到遺憾，但死亡是否與鉛中毒有因果關係，尚須釐清。他說，民事部分，呂已經與20多名被害人和解，未和解的有消費者文教基金會所提團體訴訟，因為部分被害人要求賠償金額太高，有的要求2000萬元，超出所能負擔範圍，呂有賠償意願，希望在合理金額內和解。

國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子是被害人，他說，事發至今一年多，鉛毒量雖下降，依然有後遺症，希望呂拿出誠意解決民事責任，而不是單就掛號費及醫療費做賠償，被害者受後遺症病痛折磨，「往後還有一段漫長艱苦的路要走，呂還要繼續逃避嗎？」

台中地檢署偵辦鉛毒案，查出盛唐中醫診所負責人呂世明與九褔中醫診所醫師洪彰宏，向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買硃砂入藥，歐誤將鉛丹當硃砂販賣，呂、洪不察將鉛丹入藥，共有250人、1157人次服用，造成前台中市議會議長張宏年等39人中毒，依違反藥事法起訴三人，法院審理中。

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