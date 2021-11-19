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國安私菸案 「七星」少將調職 解除警衛室任務

記者蔡晉宇／台北19日電
涉私煙案被記過的陳敏華（右）仍晉任少將。(本報資料照片)
涉私煙案被記過的陳敏華（右）仍晉任少將。(本報資料照片)

涉及「國安私菸案」的總統府警衛室前主任陳敏華，台北地檢署偵辦後予以緩起訴處分，但他卻遲未被懲處，引起在野黨立委關切。總統府秘書長李大維18日說，本月13日已解除陳敏華在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，「已經晉升了，不可能降編」。

軍方證實陳敏華被調回的消息，並指出陳將轉任陸軍司令部委員。但據了解，陳敏華雖奉調回軍，占陸軍委員缺，但並非沒有業務，傳軍方擬安排他在憲兵擔任某職務。

國安局特勤人員前年利用總統專機出訪機會，夾帶大量走私菸品被逮。

私菸案中，陳敏華原僅因督導不周被記一大過，聲稱並無購買私菸，後來陳晉升少將，外界戲稱為「七星少將」。

北檢持續清查購菸名單，發現陳也買了50條私菸，考量他認罪，上月28日依逃漏稅捐罪處分緩起訴一年，條件是繳公庫4萬元，參加法治教育6小時。

時代力量立委陳椒華18日質詢表示，台北地方法院在刑事判決中載明，私菸案涉及貪汙治罪條例，總統府在案發當時卻稱是「超買」，哪一個認知才正確？李大維回應，尊重司法判決，從總統府角度來講，就是要按照規定處理。

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