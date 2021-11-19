麥當勞、鼎泰豐都漲價 台灣食物通膨時代來了

鼎泰豐自11日起調漲部分品項單價。（本報資料照片）

食物通膨時代來臨。台灣麥當勞 18日宣布24日起調漲29個品項，漲幅最高二成，開出台灣連鎖速食業漲價第一槍。知名餐飲「鼎泰豐」上周也在官網公告，自11日起調漲部分品項單價。今年10月以來，大型餐飲業者不分中西餐，漲價一波波遍及南北，從台式牛排教父孫東寶、餐飲龍頭王品，再到吃到飽南霸天漢來美食都統統喊漲。

業者說，在大型業者紛紛漲價後，台灣麥當勞漲價只是補開一槍，這波漲價已是「全面性」從高檔餐廳到庶民小吃都漲，主要因應食材、物流、包裝成本攀升，且明年基本工資調漲，營運成本「一去不回頭」，在各大業態龍頭表態後，預料後續會有愈來愈多業者跟進。

以肉品為例，目前除國際牛肉受飼料成本增加、後段生產缺工影響，價格不斷飆高，就連國內豬價也受萊豬議題和新冠疫情 影響，一度創下近年新高。

台灣麥當勞宣布將調整部分餐點價格，其中部分主餐調升一至五元(台幣，下同)，配餐價格維持不變，超值全餐平均調幅2.2%。點心飲料漲跌互現，最高調升及最大降幅皆為七元，平均調幅4%。

漢堡王說，確實有成本壓力，但仍會維持現行售價，另部分食材的確受到海運塞港影響，已緊急改成空運確保供給無虞。肯德基則稱，尚在研議是否漲價；摩斯暫無漲價計畫；ＳＵＢＷＡＹ則證實有意調漲部分品項價格。

另外，晶華旗下兩個吃到飽餐廳栢麗廳與泰市場本月起調漲，平均漲幅6%；寒舍旗下兩家五星級飯店的自助餐台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房也漲價。

鼎泰豐表示，此次估約有一半的品項漲價，其中，小菜漲幅最大，從70元調漲到85元，漲幅達兩成。鼎泰豐各品項中受到許多人喜愛的炒飯普遍調漲10元，蝦仁炒飯調漲20元，小籠包一籠貴10元，換算一顆貴1元。另外，炒菜類也有調漲。整體換算平均漲幅約3%。

餐飲業者表示，這一波漲價已經是「全面性」的，從高檔餐廳到庶民小吃都在漲，就連巷口便當店也在漲，主要是食材成本一去不回頭，國際牛肉自2020年中，價格趨勢持續向上，除了飼料養殖成本高，還受到後段生產缺工影響，牛排慣用的肋眼、菲力部位漲幅更超過50%。不只牛肉，豬價也好不到哪裡去，受萊豬議題和國內疫情影響，國內豬價也一度創下近年新高。

對餐飲業者來說，漲價是困難的決定，但是全球通膨情況顯而易見，而且壓力越來越大，短期內並沒有和緩的趨勢。先前因疫情影響，增加的成本多自行吸收，等到解封之後，高漲的成本很難再自行吸收，因此漲價潮就來了。

龍頭王品自今年10月25日一口氣調漲旗下15個餐飲品牌、近250家餐廳，平均調幅5%以內，是王品首度大規模的調漲價格，而漢來美食旗下的漢來海港自助餐也在不久後跟進，計畫明年1月1日起，依不同餐期漲價30-90元，換算漲幅約3~12%不等。

而早在漢來海港調漲前，國內五星級飯店內的自助餐已在11月悄悄調漲，包括晶華旗下的兩個吃到飽餐廳柏麗廳自助餐廳與泰市場皆已調漲，平均漲幅6%，寒舍旗下兩間五星期飯店的buffet-台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房也陸續漲價。

餐飲業者表示，食材成本增加已是全球皆面臨的問題，加上運輸、人力成本也都在漲，而且許多成本一旦增加就回不去，餐飲業都怕漲價客人就不上門，但大勢所趨下不得不漲，預估在各大業態龍頭表態後，後續應會有愈來愈多的業者跟進。