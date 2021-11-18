空軍參謀長：台灣戰機逾300架 世界15強

蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮。(圖：航空迷提供)

空軍今天將在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，空軍參謀長黃志偉昨在立法院表示，台灣 141架F-16A/B型戰機，透過「鳳展計畫」現已完成64架性能提升；而台灣現在擁300餘架戰機，戰鬥機軍力約排名全世界前15名內。

今天接裝儀式將由蔡總統親自校閱地、空分列式，空中將有12架F-16V戰機以手指隊形、高度1000呎進分列，同時有一架F-16V戰機實施9G轉彎等單機性能展示科目。台灣是全世界第一個F-16V聯隊成軍的國家。

立法院外交及國防委員會昨併案審查志願士兵服役條例修正草案等案，國防部 副部長王信龍率官員列席備詢。民進黨立委蔡適應質詢，台灣現已擁有300餘架戰機的世界排名？黃志偉說，以戰鬥機而言，台灣在全世界排名前15名內，但要看各國對戰鬥機機種的認定。

國民黨立委陳以信質詢，日前美國 參眾議員低調訪台，曾訪國防部，談什麼？要求什麼？王信龍表示，美方只是拜會，屬一般正常交換意見，細節不方便公開說，但主題就是支持台灣國防事務。

台美「政軍會談」與「台灣國防檢討會談」即將在美展開。有立委關切，是否觸及美方同意台灣參與2022年環太平洋聯合軍演？王信龍否認，但表示已積極對美溝通，向美國務院與五角大廈爭取，美軍印太司令部已樂見此事，惟目前台灣並未接獲參演的邀請。