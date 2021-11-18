我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

飆機飛行技術太棒了 F16Ｖ接裝典禮民眾觀賞尖叫

記者魯永明／台北18日電
蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮。(圖：航空迷提供)
蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮。(圖：航空迷提供)

蔡英文總統上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮；民眾組團觀賞，看到戰機從頭上飛過，興奮尖叫大喊。

「戰機飛官飛行技術太棒了，我對國防有信心！」民眾組團站在基地外跑道尾水上鄉農田農路觀賞，拿手機不停拍攝，看到戰機呼嘯從頭上飛過，手舞足蹈尖叫。

Ｆ-16Ｖ接裝分空中分列式，先後表演4架手指隊形編隊表演，以及單機翻滾、倒飛、俯衝、360度轉彎等高難度動作，航空迷為捕捉精彩畫面，手扛大砲相機，在基地外農路不斷移動位置。

四聯隊下轄3個作戰中隊，擔綱表演飛官精心挑選，接裝典禮採四架「手指隊形」編隊飛行，共12架，戰機超音速音爆特技表演，讓人感受震撼，還有高雄飛來的五架雷虎小組教練機，最後壓軸衝場，

航道下方，緊鄰台一線白人牙膏觀光工廠，因有停車和休閒之便，也成了欣賞戰機起降絕佳地點。

接裝Ｆ16Ｖ戰機外觀雖相同，但內部儀器電腦晶片、全液晶螢幕，戰機變聰明，「看得遠、打得準」，操控更靈活。

面對中共戰機不斷擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機，升級F-16V，有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支升級接裝的聯隊；構改後的F-16V擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。

蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，...
蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮。圖／航空迷提供
蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，...
蔡英文總統18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊，許多航空迷守在基地外農田，捕捉戰技飛行精采畫面，大呼過癮；民眾組團觀賞，看到戰機從頭上飛過，興奮尖叫大喊。記者魯永明／攝影

皇家 觀光 晶片

上一則

冷眼集／用公務資源辯護公投主張 人民同意嗎?

下一則

「七星少將」買私菸 府：解除警衛室任務 但已晉升不能降編

延伸閱讀

臨時喊卡 南華早報：歐盟延後與台灣升級貿易關係計畫

臨時喊卡 南華早報：歐盟延後與台灣升級貿易關係計畫
臨時喊卡 南華早報：歐盟延後與台灣升級貿易關係計畫

臨時喊卡 南華早報：歐盟延後與台灣升級貿易關係計畫
F16V戰機18日接裝典禮 台灣將擁207架 全球第一

F16V戰機18日接裝典禮 台灣將擁207架 全球第一
華府航空航天博物館重開 可預約免費中文導覽

華府航空航天博物館重開 可預約免費中文導覽

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒