趟少康：台灣缺電嚴重 連台積電都被要求減壓

趙少康(右)爆料指出，連台積電都被要求減壓，因為電不夠，他要問蔡總統2025年的20趴綠電如何補足？(記者杜建重／攝影)

前總統馬英九 今上午與中廣董事長趙少康 、前副主席郝龍斌及立委賴士葆等人一同出席「四個同意，就是民意」雙北公投公車上路記者會，共同呼籲民眾12月18日站出來投下公投同意票。

趙少康表示，蔡總統宣稱2025年要成為非核家園，但蔡總統當了5年總統，綠能不到1趴，未來3年怎麼可能到達15趴的綠電？台灣 缺電嚴重，這也就是為什麼最近到了晚上台電要降壓的原因，因為太陽下山，沒有太陽能。

趙少康進一步爆料，他獲得內部消息，連台積電都被要求減壓，因為電不夠不穩，現在是11月，那夏天怎麼辦？2025年的20趴綠電如何補足？

馬前總統指出，2017年的八一五大停電、今年的五一三大停電以及五一七大停電，從來沒有一個總統任內有這麼大這麼多的停電狀況，這代表著台灣真的缺電。

馬英九表示，台灣缺電已經變成一個不可改變的事實，而按照學者的估計，到2025年非核家園之後，電價至少每戶會增加3萬元台幣，這還是初步的估計，如果能發展核電，不但可以解決缺電危機，而且可以減少空汙，馬英九說，現在全世界反核已非主要事項，減碳減排才是最重要的事項。

馬前總統最後與趙少康、郝龍斌、賴士葆等人一同高喊「四個同意、就是民意」的口號，希望大家踴躍出來投票。