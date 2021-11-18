工商大老談公投案 「核能列選項 不缺電最重要」

三三會理事長林伯豐。（本報資料照片）

三三會理事長林伯豐昨天表示，四大公投 是民主國家民意的展現，政府應該接受民意測驗，公投過後，就應該透過立法執行。他強調，四大公投關係到能源政策和排碳問題，政府應該想清楚，「不管採用什麼電，能讓台灣 不缺電才是最重要的事」。

三三會昨舉行例會，林伯豐會前受訪指出，天然氣有運輸的困難，煤碳也有二氧化碳排放問題，且國際天然氣價格一直漲，產業界很擔心台灣缺電和電價上揚；要解決排碳，政府應該檢討能源政策，將核能發電列為電力選項之一。

國民黨台北市議員羅智強持續夜宿凱道，台北市長柯文哲昨晚帶著紅豆湯、藍白拖探視。提到四大公投，柯文哲嗆蔡政府讓人民精神錯亂，氣到不想講話，是非對錯大家心裡曉得，柯文哲也說，「反萊豬一定會過，民調做就知道了」。

民進黨公投說明會昨晚前進桃園市「藻礁故鄉」觀音新坡夜市，行政院長蘇貞昌親自上陣，續批「國民黨亂台灣」，反萊豬會破壞台美關係，讓「台灣走不出去」，「伶牙俐嘴沒有一顆為台灣的心」，那些人不可取。

民團「秋鬥行腳」，13日從屏東一路行腳北上，昨進入第五天，和國民黨會師在台南火車站宣講。

立院內政委員會昨初審通過「全國性公民投票 不在籍投票法」草案，但僅對移動投票有共識。