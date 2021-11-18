我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

補教師找2駭客 竊750萬個資販售牟利

記者邵心杰、趙宥寧╱綜合18日電
調查官清查時，赫然發現自己名字，向檢方提報指揮偵辦，不少檢察官小孩正念國中小及高中學生，也發現自己名字名列其中。(記者邵心杰／翻攝)
調查官清查時，赫然發現自己名字，向檢方提報指揮偵辦，不少檢察官小孩正念國中小及高中學生，也發現自己名字名列其中。(記者邵心杰／翻攝)

台南市某知名補習班蔡姓數學老師與兩名駭客合作，涉嫌入侵全台各縣市教育局及高中、國中小學網站竊取學生、家長及會考成績共750萬餘筆資料，再透過陳姓男子以每筆10至20元(台幣，下同)價格賣給各補習班招生；檢方指揮擅長資安的調查官揪出4人，依涉嫌違反個資保護法聲押，法院裁定蔡10萬元交保，其他3人羈押禁見。

教育部表示，由檢調偵辦中，將持續追蹤，專門負責國中教育會考的台師大心測中心沒有被駭客入侵，將函請各地教育局處強化自身及所屬學校資安防護，並協助地方政府辦理資安教育訓練。

據了解，駭客柴姓男子曾任學校網路管理員，熟稔機關、學校網頁設計及架構，擅長撰寫程式攻擊網頁漏洞；張姓男子則自國小開始自行研究駭客程式，曾在大學時期駭入他人網站遭訴，擅長破壞網頁防火系統。

柴就讀國中、張就讀國小時就在駭客組織年會相識，補習班蔡姓老師的學生認識張，指張有盜取個資技術，詢問補習班有無需求，雙方因而搭上線，張又邀柴加入。

台南檢調單位今年7月據報，有民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個人資料。調查局台南市調查處擅長資安的調查官追蹤IP，掌握販賣個資的32歲陳姓男子，9月逮捕他，檢方聲請羈押獲准後循線追查至其上游。

檢調進一步查出，補教業界最大個資販售商是47歲的知名補習班蔡姓數學老師，調查發現，他涉嫌自2015年起與柴（36歲）、張（27歲）兩名駭客合作，入侵全台各縣市政府教育局及高中、國中小學網站竊取學生、家長及會考成績共750萬餘資料。

兩名駭客為防竊取資料時，機關及學校資安防護機制出現異常通知，耐心分次下載學生個資，再由蔡轉交陳販售，其中九成獲利由兩駭客朋分，檢調初估不法獲利數百萬元。檢調上月發動第二波搜索，聲押蔡，但法院裁定10萬元交保；本月11日再搜索、逮捕兩駭客，聲押獲准。

3波搜索查扣手機17支、電腦10台、網路儲存伺服器1台、硬碟數顆等犯罪工具及手表、精品、現金30萬元等不法所得，在蔡的隨身硬碟內查獲750萬餘筆資料。

駭客 教育局 個資

上一則

「七星少將」買私菸 府：解除警衛室任務 但已晉升不能降編

下一則

黑白集／核四紛擾30年 台灣最大斷層是藍綠

延伸閱讀

FBI網址被駭客入侵 亂寄10萬人垃圾電郵

FBI網址被駭客入侵 亂寄10萬人垃圾電郵
駭客入侵FBI外部電郵系統 寄假郵件警告可能網攻

駭客入侵FBI外部電郵系統 寄假郵件警告可能網攻
俄、烏2駭客狂網攻美國 涉勒索肉品供應商JBS被起訴

俄、烏2駭客狂網攻美國 涉勒索肉品供應商JBS被起訴
全球9大組織電腦系統遭入侵 做案手法「神似中國駭客」

全球9大組織電腦系統遭入侵 做案手法「神似中國駭客」

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒