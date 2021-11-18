補教師找2駭客 竊750萬個資販售牟利

調查官清查時，赫然發現自己名字，向檢方提報指揮偵辦，不少檢察官小孩正念國中小及高中學生，也發現自己名字名列其中。(記者邵心杰／翻攝)

台南市某知名補習班蔡姓數學老師與兩名駭客 合作，涉嫌入侵全台各縣市教育局 及高中、國中小學網站竊取學生、家長及會考成績共750萬餘筆資料，再透過陳姓男子以每筆10至20元(台幣，下同)價格賣給各補習班招生；檢方指揮擅長資安的調查官揪出4人，依涉嫌違反個資 保護法聲押，法院裁定蔡10萬元交保，其他3人羈押禁見。

教育部表示，由檢調偵辦中，將持續追蹤，專門負責國中教育會考的台師大心測中心沒有被駭客入侵，將函請各地教育局處強化自身及所屬學校資安防護，並協助地方政府辦理資安教育訓練。

據了解，駭客柴姓男子曾任學校網路管理員，熟稔機關、學校網頁設計及架構，擅長撰寫程式攻擊網頁漏洞；張姓男子則自國小開始自行研究駭客程式，曾在大學時期駭入他人網站遭訴，擅長破壞網頁防火系統。

柴就讀國中、張就讀國小時就在駭客組織年會相識，補習班蔡姓老師的學生認識張，指張有盜取個資技術，詢問補習班有無需求，雙方因而搭上線，張又邀柴加入。

台南檢調單位今年7月據報，有民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個人資料。調查局台南市調查處擅長資安的調查官追蹤IP，掌握販賣個資的32歲陳姓男子，9月逮捕他，檢方聲請羈押獲准後循線追查至其上游。

檢調進一步查出，補教業界最大個資販售商是47歲的知名補習班蔡姓數學老師，調查發現，他涉嫌自2015年起與柴（36歲）、張（27歲）兩名駭客合作，入侵全台各縣市政府教育局及高中、國中小學網站竊取學生、家長及會考成績共750萬餘資料。

兩名駭客為防竊取資料時，機關及學校資安防護機制出現異常通知，耐心分次下載學生個資，再由蔡轉交陳販售，其中九成獲利由兩駭客朋分，檢調初估不法獲利數百萬元。檢調上月發動第二波搜索，聲押蔡，但法院裁定10萬元交保；本月11日再搜索、逮捕兩駭客，聲押獲准。

3波搜索查扣手機17支、電腦10台、網路儲存伺服器1台、硬碟數顆等犯罪工具及手表、精品、現金30萬元等不法所得，在蔡的隨身硬碟內查獲750萬餘筆資料。