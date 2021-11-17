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工研院新科5院士 出現首位女性葉常菁

記者黃有容、簡永祥／台北17日電
工研院新科院士出爐，工研院昨舉辦「第十屆工研院院士授證典禮」，總統蔡英文（中）親自為院士授證。（圖：工研院提供）
工研院新科院士出爐，工研院昨舉辦「第十屆工研院院士授證典禮」，總統蔡英文（中）親自為院士授證。（圖：工研院提供）

工研院昨辦「第十屆工研院院士授證典禮」暨「十載精彩 制勝未來 院士論壇」。今年新科出爐的工研院院士共五位，包括旺宏電子董事長吳敏求、聯發科執行長蔡力行、台杉科技基金合夥人吳錦城、台大前校長楊泮池，以及首位女院士Onward Therapeutics董事長葉常菁，由總統蔡英文授證。

工研院董事長李世光表示，工研院頒院士榮譽邁入第十年，今年所選出的五位新任院士，分別來自半導體、資通訊與生醫產業，這些領域也是全球蓬勃發展的科技趨勢。

楊泮池已是中研院院士，此次獲得「雙院士」殊榮，接受本報系聯合報專訪時指出，感覺到自己對於產業推動確實有一點成果，因此獲得肯定，他接下來的目標，就是要讓台灣從「精準醫療」走到「精準健康」，希望透過「基因檢測」的方式，防止亞病族群惡化、甚至讓每個人都能對自己的高風險疾病作事前防範。他也表示，後疫情時代，新藥成為全球新焦點，呼籲政府應超前部署，為採購進口或洽談合作生產新口服藥預作準備。

吳敏求表示，非常感謝工研院肯定他對台灣半導體的貢獻，這次獲獎是責任的開始。蔡力行感謝太太一路相扶及照顧，也特別感謝台積電創辦人張忠謀、副董事長曾繁城、前交通部長葉匡時，以及推選他角逐此殊榮的聯發科董事長蔡明介。蔡明介也親自到場祝賀，與蔡英文難得「雙蔡同框」。

葉常菁為工研院歷來首位女性院士，她在瑞士成立公司發展癌症新藥，協助台灣生技產業國際化，剛接到消息有些訝異，因為台灣產業還有很多傑出女性，期待看到更多女性代表有嶄露頭角的機會。

吳錦城也是工研院前瞻科技指導委員會召集人，在工研院待了20幾年，他分享創業路，表示「成功沒有早與晚，只有來與不來的問題」，也憑藉使命感，培養創業人才。

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