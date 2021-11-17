近年10所私中撐不住…方濟中學創校56年 下學年停招

少子化衝擊私立高中職招生，創校近一甲子的私立方濟中學下學年停招。(記者胡經周／攝影)

受少子化衝擊，近三年全台有十所高中職宣布停招，台北市就占三所。創校近一甲子的天主教學校方濟中學最近也申請2022學年停招，是台北市繼中興高中、立人高中、東方工商後第四所停招的私立中學。

方濟中學學生約有500多人，國中8班、高中9班，是台北市内湖區唯一男女合校的天主教完全中學，去年才剛辦完55周年校慶，立委高虹安獲頒傑出校友獎。傳出停招讓不少人相當訝異，校長胡嘉強昨天證實，已提出停招申請，學生安置及校內教職員工作 權益規畫，將配合教育局 要求辦理。但未透露師生安置、董事會轉型方案。

台北市教育局副局長陳素慧指出，該校今年10月申請停招，已安排訪視委員到校確認狀況，待校方提交在校生學習權益、教職員工作保障、董事會轉型方向等規畫後，將於近期核定。她也強調校方不能強制學生轉學，若無取得學生與安置學校同意，應讓在校生原校畢業。

根據教育部 統計，2020學年全台高中職學生數前10名私中，桃園市占4所；公立學校可容納所有國三生的台北市則無私校擠入前10名行列，甚至不少老牌私校人數連年腰斬，如台北市普林思頓高中（育達高職），兩年前學生還有5700人，2020學年只剩2000多人；文德女中2016學年有300餘人，今年只剩67人，未來不排除向下延伸學制。

近三年全台有十所高中職宣布停招，除台北市三校，另還有新北中華中學、台南鳳和中學、嘉義弘德工商、苗栗龍德家商、嘉義協志工商、高雄高鳳工家等，近兩年弘德工商與鳳和中學也向教育部申請停辦，其中弘德工商尚未依教育部和私校諮詢會修正建議補件。

不過，曾在2020學年度停招的東方工商，以一年思考學校轉型，看準「大健康」潮流，今年9月復招，重新規畫類科轉型，僅招收日間部餐飲管理科、時尚造型科及進修部時尚造型科學生。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，目前私中大都在吃老本，老本多的氣就長，但少子化後，不少私中看不到未來，不僅改辦未見成功案例，改制也招不到學生，陸續自我了斷。他說，私中以前沒有退場機制，可以停招不停辦，現在一旦「私校退場條例」通過，私中只能維持小規模辦學，若停辦，校產恐會被充公。