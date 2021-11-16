「1碗蚵仔麵線20元」掀波 主計長認錯：全台均價52元

行政院主計長朱澤民（左）曾說「一碗蚵仔麵線20元」引起軒然大波。（本報資料照片）

前陣子因為「一碗蚵仔麵線20元」引起軒然大波的主計長朱澤民，昨日接受廣播節目訪問時指出，主計處物價調查總共有2萬5000多項，從麵粉到陽春麵都有，自己那時候的確講錯話，後來回去翻閱資料，才了解到蚵仔麵線現在全台平均價格是台幣52元（約1.87美元）。

朱澤民還說，蚵仔麵線屬於高膽固醇的食物，又因為還有勾芡，醫師提醒他不要吃，所以平常不會主動購買。至於那時被批評心情有沒有受到影響？朱澤民則說，「政務官時常被人家消遣，是無所謂。」

除了先前的蚵仔麵線引起熱議外，台灣 近期不少物價上漲，使民眾擔心荷包縮水情況更是吵得沸沸揚揚。對此，朱澤民表示，市場價格由供需決定，不能過分用人為方式壓低，要適當反映成本，若沒有反映，可能會出現「米貴傷民、穀賤傷農」的情況。

朱澤民表示，主計總處針對物價每個月會調查一次，由主計總處派各縣市的調查員調查，再把資料上傳給主計處。

他說，物價調查最重要的是觀察整個物價水準的情況是否上升，比如日本物價水平高，但是物價上漲率不高，其中重視的是比較性。

朱澤民也特別說明，民眾常購買的東西，例如蔬菜 等，會因為最近價格較高，就讓人覺得物價上升得很高，但很多東西不是常常在買，例如4G手機 現在價格下跌，這類物品約幾年才買一次，所以會比較沒感覺。