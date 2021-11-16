我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

「1碗蚵仔麵線20元」掀波 主計長認錯：全台均價52元

記者葉卉軒／台北16日電
行政院主計長朱澤民（左）曾說「一碗蚵仔麵線20元」引起軒然大波。（本報資料照片）
行政院主計長朱澤民（左）曾說「一碗蚵仔麵線20元」引起軒然大波。（本報資料照片）

前陣子因為「一碗蚵仔麵線20元」引起軒然大波的主計長朱澤民，昨日接受廣播節目訪問時指出，主計處物價調查總共有2萬5000多項，從麵粉到陽春麵都有，自己那時候的確講錯話，後來回去翻閱資料，才了解到蚵仔麵線現在全台平均價格是台幣52元（約1.87美元）。

朱澤民還說，蚵仔麵線屬於高膽固醇的食物，又因為還有勾芡，醫師提醒他不要吃，所以平常不會主動購買。至於那時被批評心情有沒有受到影響？朱澤民則說，「政務官時常被人家消遣，是無所謂。」

除了先前的蚵仔麵線引起熱議外，台灣近期不少物價上漲，使民眾擔心荷包縮水情況更是吵得沸沸揚揚。對此，朱澤民表示，市場價格由供需決定，不能過分用人為方式壓低，要適當反映成本，若沒有反映，可能會出現「米貴傷民、穀賤傷農」的情況。

朱澤民表示，主計總處針對物價每個月會調查一次，由主計總處派各縣市的調查員調查，再把資料上傳給主計處。

他說，物價調查最重要的是觀察整個物價水準的情況是否上升，比如日本物價水平高，但是物價上漲率不高，其中重視的是比較性。

朱澤民也特別說明，民眾常購買的東西，例如蔬菜等，會因為最近價格較高，就讓人覺得物價上升得很高，但很多東西不是常常在買，例如4G手機現在價格下跌，這類物品約幾年才買一次，所以會比較沒感覺。

台灣 手機 蔬菜

上一則

從「打死都要擋」到挺萊豬開放 陳吉仲：當時沒國際標準

下一則

央行總裁楊金龍：台灣房價上漲部分炒作 物極必反

延伸閱讀

新聞評論／漲聲四起官員不知米價 豈懂通膨之苦？

新聞評論／漲聲四起官員不知米價 豈懂通膨之苦？
競選加州主計長 饒影凡辦50歲慶生晚會籌款

競選加州主計長 饒影凡辦50歲慶生晚會籌款
洛縣「小台北」華裔市長競選加州主計長籌款會暨慶生

洛縣「小台北」華裔市長競選加州主計長籌款會暨慶生
「沒吃過20元麵線」高嘉瑜貼文酸主計長 引綠營內戰

「沒吃過20元麵線」高嘉瑜貼文酸主計長 引綠營內戰

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國