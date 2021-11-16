央行總裁楊金龍：台灣房價上漲部分炒作 物極必反

以兩年平均來看物價並不高，但因10月油料費、水果及蔬菜價格漲幅高，經常性購買的商品通膨率漲幅超過5%，超過CPI年增率的二倍，所以讓民眾對漲價很有感。（記者侯永全／攝影）

物價漲、房價 飆，中央銀行總裁楊金龍昨說，目前物價上漲屬短期現象，多數機構預測明年台灣 物價會調降，但可能部分有哄抬的現象，以兩年平均來看，「物價並不高」；至於房價有部分是基本面因素，也有部分是炒作，他提醒「物極必反」，沒有東西會一直上漲，「貨幣政策不會再寬鬆，毋庸置疑」。

楊金龍昨赴立法院財委會列席並備詢，今年以來消費者物價指數（CPI）年增率屢次衝破2%的通膨警戒線，引發外界擔憂。楊金龍說，油料、蔬果、民生物資近期漲幅較大，雖然今年前十月CPI已經來到1.82%，但觀察扣除蔬果、能源後的核心CPI，今年前十月平均僅1.26%，且境內外各機構多認為明年CPI會調降。

立委林德福詢問，政府針對油價還有價格調整機制，其他貨品漲上去就回不來，政府要苦民所苦。楊金龍說，蔬果價格受季節性因素影響，不會回不來，17項重要民生物資確實在上漲，民眾對價格上漲會很有感覺，央行 也感同身受，但央行貨幣政策看的是中長期，以兩年平均來看，物價並不高。

「物價溫和上漲是健康的」。楊金龍說，企業賺錢才有利潤可雇用較多的員工，但台灣有兩極化問題，今年製造業薪資成長幅度高、但服務業低，扣除物價上漲的影響，製造業實質薪資上漲4.08%，但批發零售業實質薪資則是負的，企業不賺錢、沒有調薪，但物價還上漲。

中央銀行總裁楊金龍。（記者許正宏／攝影）

楊金龍說，疫情好轉、消費增加，零售餐飲業可能想彌補以前虧損，也有可能部分哄抬現象；經濟部在賣場設抗漲專區，給消費者選擇是很好的措施，消費者很聰明，會去買比較平價商品。

央行副總裁陳南光日前於論壇示警，通膨有自我實現特質，一旦定錨鬆動引發高通膨預期，會透過各種管道帶動通膨上揚。楊金龍表示，陳南光說的沒有錯，要注意通膨預期的影響，但通膨並非是全世界現象，到目前為止，台灣、日本、中國大陸都沒有通膨。

至於房價飆漲，楊金龍指出，不能不承認房價上漲有部分是炒作因素，相關部門會滾動式檢討打炒房措施，必要時不排除再進一步推出選擇性信用管制措施。

立委張其祿說，就算加薪3%或4%，但房價動不動就是漲三至五成，一般受薪階級若沒有投入資本市場、不去買房，就會成為「被財富重分配的對象」。楊金龍表示，貧富不均的現象主要受全球化與技術進步等因素的影響，貨幣政策方向是朝緊縮邁進，不可能再繼續寬鬆下去。