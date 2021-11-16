我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

央行總裁楊金龍：台灣房價上漲部分炒作 物極必反

記者沈婉玉／台北16日電
以兩年平均來看物價並不高，但因10月油料費、水果及蔬菜價格漲幅高，經常性購買的商品通膨率漲幅超過5%，超過CPI年增率的二倍，所以讓民眾對漲價很有感。（記者侯永全／攝影）
以兩年平均來看物價並不高，但因10月油料費、水果及蔬菜價格漲幅高，經常性購買的商品通膨率漲幅超過5%，超過CPI年增率的二倍，所以讓民眾對漲價很有感。（記者侯永全／攝影）

物價漲、房價飆，中央銀行總裁楊金龍昨說，目前物價上漲屬短期現象，多數機構預測明年台灣物價會調降，但可能部分有哄抬的現象，以兩年平均來看，「物價並不高」；至於房價有部分是基本面因素，也有部分是炒作，他提醒「物極必反」，沒有東西會一直上漲，「貨幣政策不會再寬鬆，毋庸置疑」。

楊金龍昨赴立法院財委會列席並備詢，今年以來消費者物價指數（CPI）年增率屢次衝破2%的通膨警戒線，引發外界擔憂。楊金龍說，油料、蔬果、民生物資近期漲幅較大，雖然今年前十月CPI已經來到1.82%，但觀察扣除蔬果、能源後的核心CPI，今年前十月平均僅1.26%，且境內外各機構多認為明年CPI會調降。

立委林德福詢問，政府針對油價還有價格調整機制，其他貨品漲上去就回不來，政府要苦民所苦。楊金龍說，蔬果價格受季節性因素影響，不會回不來，17項重要民生物資確實在上漲，民眾對價格上漲會很有感覺，央行也感同身受，但央行貨幣政策看的是中長期，以兩年平均來看，物價並不高。

「物價溫和上漲是健康的」。楊金龍說，企業賺錢才有利潤可雇用較多的員工，但台灣有兩極化問題，今年製造業薪資成長幅度高、但服務業低，扣除物價上漲的影響，製造業實質薪資上漲4.08%，但批發零售業實質薪資則是負的，企業不賺錢、沒有調薪，但物價還上漲。

中央銀行總裁楊金龍。（記者許正宏／攝影）
中央銀行總裁楊金龍。（記者許正宏／攝影）

楊金龍說，疫情好轉、消費增加，零售餐飲業可能想彌補以前虧損，也有可能部分哄抬現象；經濟部在賣場設抗漲專區，給消費者選擇是很好的措施，消費者很聰明，會去買比較平價商品。

央行副總裁陳南光日前於論壇示警，通膨有自我實現特質，一旦定錨鬆動引發高通膨預期，會透過各種管道帶動通膨上揚。楊金龍表示，陳南光說的沒有錯，要注意通膨預期的影響，但通膨並非是全世界現象，到目前為止，台灣、日本、中國大陸都沒有通膨。

至於房價飆漲，楊金龍指出，不能不承認房價上漲有部分是炒作因素，相關部門會滾動式檢討打炒房措施，必要時不排除再進一步推出選擇性信用管制措施。

立委張其祿說，就算加薪3%或4%，但房價動不動就是漲三至五成，一般受薪階級若沒有投入資本市場、不去買房，就會成為「被財富重分配的對象」。楊金龍表示，貧富不均的現象主要受全球化與技術進步等因素的影響，貨幣政策方向是朝緊縮邁進，不可能再繼續寬鬆下去。

房價 台灣 央行

上一則

「1碗蚵仔麵線20元」掀波 主計長認錯：全台均價52元

下一則

趕場宣講 賴清德：核四像地瓜變質

延伸閱讀

通膨成拜登最大挑戰 聯準會主席是否換人受關注

通膨成拜登最大挑戰 聯準會主席是否換人受關注
出國須補2劑 藍：高端該停打 打到4劑是「謀財害命」

出國須補2劑 藍：高端該停打 打到4劑是「謀財害命」
蔡英文促正面迎戰公投 藍諷曾捍衛的價值如今毀棄

蔡英文促正面迎戰公投 藍諷曾捍衛的價值如今毀棄
物價飆 消費支出恐減緩

物價飆 消費支出恐減緩

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國